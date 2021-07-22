Визит Зеленского к Байдену может и не состояться, - эксперт

Пресс-центр Белого дома сообщил, что президент США Джозеф Байден пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на встречу в Вашингтон 30 августа. Дата визита была названа после того, как США и Германия официально заключили соглашение по обводящему Украину российскому газопроводу "Северный поток-2".

Директор Международного института политической философии Виктор Савинов рассказал "Телеграфу", почему визит Зеленского в США может не состояться.

"Визита украинского президента в США может и не быть. Американская сторона крайне обеспокоена поведением украинского руководства. Оно распространяет панические слухи о том, что в связи договоренностями между США и Германией по вводу в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" украинская газотранспортная система (ГТС) якобы будет не востребована. При этом в отечественной прессе звучат высказывания в стиле "преданы интересы Украины", "союзники нас не поддержали". Это вызывает крайне изумление как у руководства США, так и у руководства ЕС, поскольку не имеет под собой никаких оснований", – считает Виктор Савинов.

По его словам, обращение Владимира Зеленского к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой о материальной компенсации за остановку работы украинской ГТС вызвала у нее полное недоумение. Которое Меркель и передала президенту США при личной встрече.

Виктор Савинов обращает внимание, что в зимние месяцы, даже при пиковых нагрузках на обводящие Украину газопроводы, наша ГТС всегда должна быть зарезервирована для прокачки дополнительных объемов газа. Кроме того, необходимо создавать стратегический запас газа в хранилищах. А эти хранилища находятся на территории Украины и являются частью ее ГТС.

Поэтому, акцентирует эксперт, прокачка газа через украинскую территорию, использование наших подземных газовых хранилищ (ПГХ) входит в стратегические планы как Германии, так и США.

"Украинское руководство делает вид, что оно этого не понимает. А возможно и действительно не понимает. В результате чего происходят крайне неприятная с дипломатической точки зрения ситуация. С нашей стороны звучат странные заявления, а страны-партнеры считают, что Украина ведет себя несколько неадекватно. Ведь договоренности между США и ФРГ фактически гарантируют Украине получение 2,5-3 млрд долларов год за резервирование нашей ГТС. И в первую очередь – ПГХ. Но риторика украинской стороны как бы отрицает этот факт. Что вызывает даже не изумление, а раздражение в Вашингтоне", – подчеркивает Виктор Савинов.

Поэтому, продолжает он, все дальнейшие переговорные процессы возможны только после урегулирования вопроса транспортировки газа.

"Более того, США указывают, что если украинское руководство будет и далее заниматься дезинформацией, продолжать подобную информационную истерику, то отношения между нашими странами могут ухудшиться. И это – ответ на вопрос, почему отсрочили визит Зеленского в США, о чём там будут говорить и почему этот визит вообще может не состоятся", – резюмирует директор Международного института политической философии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что встреча украинского и американского президентов ожидалась в июле, но США откладывали дату. Известно, с чем были связаны такие действия Белого дома. Украина высказала недовольство, что встречу Зеленского с Байденом в США отложили.

Зеленский рассказал, какие вопросы хочет обсудить с Байденом.

Американо-германское соглашение о "Северном потоке-2" оценил для "Телеграфа" руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко.