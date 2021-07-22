"Где же черта?" В сделке по "Северному потоку-2" недоработали важный позитивный момент для Украины

США и Германия официально заключили соглашение по обводящему Украину российскому газопроводу "Северный поток-2".

Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Збигнев Рау уже выпустили совместное критическое заявление по этому поводу. Совместное заявление по поводу недопустимости запуска "Северного потока-2" обнародовали и украинские нардепы.

Американо-германское соглашение в экономическом и политическом ракурсе оценил для "Телеграфа" руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко.

"Опубликованная информация хотя и является обнародованием общей позиции США и Германии по вопросу "Северного потока-2", однако несёт декларативный характер, поскольку не выходит за рамки заявления. А это означает, что указанные позиции могут подвергнуться изменениям, – поясняет Игорь Чаленко. – Также стоит отметить, что согласование данного заявления длилось практически неделю после встречи Ангелы Меркель и Джо Байдена в Вашингтоне. Это, в свою очередь, свидетельствует о, как минимум, частичных разночтениях сторон в вопросе деталей".

По мнению эксперта, к сожалению для Украины, в декларации фактически отвергается то, что "Северный поток-2" уже сегодня является не экономическим проектом, а геополитическим оружием.

"Хотя сейчас ситуация на европейских биржах показывает, что именно Газпром сделал свой вклад для формирования дефицита на рынке ЕС и пиковых цен на голубое топливо. И всё это – с целью скорейшего запуска СП-2 с предложениями цены газа на 2022 год почти в 2,5 раза ниже сегодняшних рыночных. Что это, как не использование энергетики для достижения своих политических целей? – вопрошает Игорь Чаленко. – Обещание наложить санкции на РФ в случае агрессивной политики важно с позиционной точки зрения, но нет никакого понимания, где же та черта агрессии, за которой начнут внедрение ограничительных мер".

Позитивом руководитель ЦАС называет единое мнение Вашингтона и Берлина касательно необходимости продолжения транзита территорией Украины после 2024 года.

"Однако упущены минимальные ежегодные объемы такого транзита, – акцентирует он. – Напомню, российская сторона неоднократно заявляла, что заинтересована в использовании украинской ГТС в объеме 15 млрд кубометров в год, что более, чем в два раза ниже от показателя, необходимого для рентабельности системы. То есть, нам крайне необходимо сохранение транзита хотя бы в нынешних показателях – 40 млрд кубометров в год. При прочтении общей декларации создается впечатление, что Украине в обмен на предполагаемые убытки в транзитной составляющей предлагают развивать зеленую энергетику, профинансировав 1 млрд долларов. Однако тут же нужно напомнить, что всего пару лет назад украинская ГТС давала нам прибыль до 3 млрд долларов ежегодно. Я не считаю данную компенсацию равнозначной".

Нам обещают поддержку в развертывании реверса, то есть прямого импорта газа со стороны ЕС. Однако, отмечает Игорь Чаленко, украинская сторона могла бы настаивать на инвестиции в разработку газовых месторождений и поднятия своей энергонезависимости. Он напоминает, что на нынешнем этапе мы покрываем 67% от своих газовых потребностей.

"Нельзя забывать и об идее покупки европейскими партнерами газа на восточной границе Украины, а не западной, что убрало бы необходимость прямого контракта на транзит между исключительно хозяйствующими субъектами Украины и России. Также не лишним было бы обсудить долгосрочное бронирование компаниями с ЕС мощностей наших газохранилищ, что позволило бы с большей уверенностью говорить о транзитных перспективах Украины", – резюмирует руководитель ЦАС.

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Светник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Телеграфу" заверил, что Украина продолжит работу на всех уровнях – от политического до информационного, чтобы не допустить возможности применения против Украины, и против Европы в целом, политического оружия России, которым может стать "Северный поток-2".

Эксперты рассказали "Телеграфу", почему Украина проиграла в этой газовой геополитической игре, а также – что еще можно сделать, чтобы потери были не столь ощутимы.

Украинцы не должны обвинять США и Германию в несоблюдении своих интересов при подписании соглашения по "Северному потоку-2", поскольку эти крупные державы ничего не должны Украине, но все равно и так сильно помогают ей, - считает финансовый аналитик и инвестиционный банкир Сергей Фурса.