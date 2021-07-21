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Украина продолжит работать над тем, чтобы не допустить запуска "Северного потока-2" - Подоляк

Украина продолжит работать над тем, чтобы не допустить запуска "Северного потока-2" - Подоляк
18:03 Сегодня Телеграф Михаил Подоляк

Украина продолжит работу на всех уровнях – от политического до информационного, чтобы не допустить возможности применения против Украины, и против Европы в целом, политического оружия России, которым может стать "Северный поток-2".

Об этом "Телеграфу" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя статью американского издания Politico о том, что Америка требует от Украины не критиковать "Северный поток-2".

"Точно деструктивно – смешивать в кашу все отдельные детали этой большой картины. Очевидно, что "Северный поток-2" касается интересов не только США и Германии, но и государств нашего региона и Европы в целом. Поэтому просто по определению невозможно, чтобы на политическом уровне между США и Германией были даны все ответы на объективные вопросы, которые существуют в связи с этим проектом. Поэтому мы говорим о том, что прояснить эту ситуацию – в том, что касается Украины – можно только во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Это касается и конкретных гарантий в сфере безопасности, и общей ситуации по "Северному потоку-2", - прокомментировал Подоляк.

Всегда есть сильные и слабые: три важных вывода для Украины с историей вокруг "Северного потока-2"

Что касается сообщений в СМИ о каких-то деталях возможных договорённостей между США и Германией, то, по словам Подоляка, не стоит делать поспешных выводов.

"Уже есть и показательная жёсткая реакция в Конгрессе США на эти сообщения – например, Марси Каптур. Она, кстати, представляет Демократическую партию США, как и президент Джо Байден. Поэтому вряд ли стоит на данном этапе делать какие-либо однозначные выводы. Украина продолжит работу на всех уровнях – от политического до информационного, чтобы не допустить возможности применения против нашего государства и против Европы в целом того политического оружия России, которым может стать "Северный поток-2", - заключил он.

Ранее в комментарии "Телеграфу" советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что считает статью Politico следствием внутренней политической борьбой в Америке.

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Юлия Забелина
Автор: Юлия Забелина
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Все по теме:

Германия, Украина, США, Россия, Северный поток-2, Михаил Подоляк.
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