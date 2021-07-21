США призывают Украину не поднимать шум из-за "Северного потока-2": Что об этом пишут западные СМИ

В разгар напряженных переговоров с Берлином по поводу вызывающего споры трубопровода из России в Германию администрация Байдена просит дружественную Украину не поднимать шум и не афишировать свое яростное противодействие. Украине это точно не нравится.

Статья на сайте “Politico” рассказывает о ситуации, сложившейся на данный момент вокруг российского трубопровода "Северный Поток – 2". "Телеграф" решил ознакомить вас с тем, что о ситуации пишут на Западе.

Официальные лица США дали понять, что отказались от остановки проекта, известного как "Северный поток - 2", и теперь изо всех сил пытаются сдержать нанесенный ущерб, заключив грандиозную сделку с Германией.

В то же время, по словам четырех человек, знакомых с переговорами, официальные лица администрации призвали своих украинских коллег воздержаться от критики предстоящего соглашения с Германией, касающегося трубопровода.

По словам этих источников, официальные лица США указали, что публичное выступление против предстоящего соглашения может нанести ущерб двусторонним отношениям между Вашингтоном и Киевом. Официальные лица также призвали украинцев не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы США и Германии. Высокопоставленный чиновник администрации оспорил это сообщение, отметив, что ситуация более сложная, чем кажется, но отказался поделиться дополнительной информацией о переговорах официальных лиц США со своими украинскими коллегами. Об этом также упоминается в статье на сайте "News.yahoo.com".

Американские переговорщики и дипломаты дали понять, что отказались от блокирования завершения строительства газопровода "Северный поток-2", по которому будет доставляться дешевый природный газ из России в Германию и который станет благом для Москвы.

Тем временем они пытались успокоить ключевого регионального партнера в лице Украины, который потеряет больше всего от окончательного завершения строительства трубопровода, но при этом будут восстановлены испорченные отношения США с Германией, которая поддерживает трубопровод. По сообщению агентства "Reuters", президент Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не пришли к соглашению о том, как решать этот вопрос, когда она посещала Вашингтон на прошлой неделе. Байден сказал после встречи с ней, что "хорошие друзья могут не соглашаться по каким-то вопросам".

В ходе продолжающихся переговоров с Германией официальные лица США пытаются ограничить риски, связанные с трубопроводом для Украины и для европейской энергетической безопасности, заявил чиновник изданию "POLITICO". Американские и немецкие официальные лица ведут переговоры о трубопроводе и его влиянии на Украину, добавил этот чиновник. Они ищут способы уменьшить ущерб, который это строительство наносит молодой демократии.

В прошлом месяце госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что завершение строительства трубопровода - это свершившийся факт. Высокопоставленный представитель администрации заявил, что США пришли к выводу, что санкции не смогут заблокировать завершение строительства трубопровода.

Позиция администрации расходится с позицией большей части Конгресса, а также с позицией правительства Украины и других восточноевропейских союзников, которые давно считают, что вмешательство США все еще может заблокировать завершение строительства газопровода, который почти завершен.

Несколько лиц, знакомых с ситуацией, в том числе источник в Конгрессе с непосредственным знанием сути проблемы на условиях анонимности описали динамику развития вопроса. В понедельник поздно вечером по Капитолийскому холму начали распространяться подробности.

Давление официальных лиц США на украинских чиновников с целью воздержания от критики окончательной сделки между американцами и немцами встретит серьезное сопротивление.

Источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил, что позиция Киева заключается в том, что санкции США могут остановить завершение проекта, если только администрация Байдена будет использовать их на этапах строительства и сертификации. Этот человек сказал, что Киев по-прежнему категорически против этого проекта.

Между тем, по словам высокопоставленного представителя администрации Байдена, Зеленскому назначили в конце лета дату встречи в Белом доме с президентом США.

Критики грядущего пакта по трубопроводу между США и Германией говорят, что он будет служить главным образом интересам России и нанесет ущерб отношениям между Вашингтоном и Киевом.

"Ситуация не сбалансирована и несправедлива. Россия получает огромную выгоду, а Украину упрекают из-за критики", - заявила Алина Полякова, президент и генеральный директор Центра анализа европейской политики. "Это стопроцентная правда, что если бы Трамп сделал это, все просто вышли бы из себя", - добавила она.

США ввели санкции в отношении трубопровода во время правления администрации Трампа, которая остановила этот проект. Министр финансов Германии попытался заключить сделку с администрацией Трампа, которая профинансировала бы импорт сжиженного природного газа из США в Европу в обмен на снятие санкций в отношении трубопровода, сообщает ассоциация "Environmental Action Germany". Но Трамп не пошел на сделку, и внутри администрации возникли разногласия по поводу того, как далеко можно зайти с санкциями, что побудило Конгресс ужесточить режим санкций США.

Статья на сайте "Fox Business" рассказывает о том, что республиканцы и демократы в Вашингтоне давно выступают против строительства трубопровода, который пройдет из России в Германию и значительно усилит энергетическую зависимость Западной Европы от России.

"Он увеличивает вдвое импорт газовой энергии из России, а не инвестирует в диверсификацию источников энергии, в частности зеленой энергии", - сказала Полякова. "Если вы получаете дешевый российский газ, зачем инвестировать в другие источники энергии?"

Новый трубопровод также нанесет серьезный удар по экономике Украины, поскольку Россия платит миллиарды долларов за транзит газа, который проходит через Украину по пути в Европу.

Противники "Северного потока - 2" заявляют, что это также уменьшит рычаги влияния Украины на мирные переговоры с Россией, чье вторжение в восточной части Украины вызвало международное осуждение.

В прошлом году Конгресс одобрил перечень обязательных санкций, направленных на то, чтобы помешать продвижению строительства трубопровода, на фоне обеспокоенности обеих партий по поводу его завершения. Ранее в этом году администрация Байдена отказалась полностью ввести эти санкции, поскольку она работает над восстановлением американо-германских отношений, которые пострадали при Дональде Трампе.

Завершение строительства трубопровода долгое время было приоритетом для Берлина, который рассматривает относительно недорогой российский природный газ как способ избавиться от более грязного угля. Между тем Байден назвал строительство трубопровода "плохой сделкой для Европы" и заявил, что США не хотят, чтобы он был завершен.

Союзники Байдена на Капитолийском холме были особенно разочарованы его позицией в отношении трубопровода, вынудив его администрацию ввести обязательные санкции в отношении судов-трубоукладчиков и других вовлеченных организаций. Сюда входит Nord Stream 2 AG, компания, которая активно участвовала в строительстве трубопровода. Об этом пишет издание "Aljazeera".

Дерек Чоллет, советник Блинкена, в ближайшие дни посетит Киев, чтобы заручиться поддержкой Украины. Он также сделает остановку в Польше, где США недавно подписали соглашение об энергетической безопасности на сумму в миллиарды долларов, чтобы попытаться подавить критику из других стран региона. Как сообщает "Reuters", правительство Польши назвало трубопровод угрозой региональной энергетической безопасности.

Газопровод "Северный поток - 2" на протяжении многих лет мешал американо-германским отношениям. Почти завершенный, 1200-км трубопровод по дну Балтийского моря рассматривается в Берлине как ключ к его энергетической безопасности, а в Москве - как способ расширить свое влияние в Европе, одновременно наполняя свою казну. Некоторые, например бывший высокопоставленный чиновник Пентагона по вопросам политики в отношении Украины Эвелин Фаркас, заявили, что они "предпочли бы", чтобы администрация Байдена "подождала пока в Германии пройдут выборы", прежде чем заключать эту сделку.

Меркель, которая была в Вашингтоне на прошлой неделе, покинет свой пост в этом году.

Многие в Вашингтоне продолжают выступать против строительства трубопровода из-за опасений, что он в основном выгоден России, и демократы, как и республиканцы призвали администрацию Байдена заблокировать завершение строительства Северного потока-2.

Это привело к трениям. В мае администрация отказалась от санкций, введенных Конгрессом в отношении трубопровода, поскольку они утверждали, что такие меры нанесут вред американо-германским отношениям, что принесло Байдену и его команде резкий отпор со стороны обычно дружественных политических союзников.

"Администрация заявила, что строительство трубопровода - плохая идея и что это проект злонамеренного влияния России", - заявил тогда сенатор Боб Менендез (штат Нью-Джерси), председатель комитета Сената по международным отношениям. "Я разделяю это мнение, но не вижу, как решение [об отказе] будет способствовать усилиям США по противодействию российской агрессии в Европе".

Между тем Украина опасается, что завершение строительства "Северного потока-2" сведет к минимуму ее роль транзитной страны для энергоносителей, идущих из России в Европу. Между тем немецкие официальные лица безуспешно пытались успокоить Киев.

"Для нас Украина была и останется транзитной страной даже после завершения строительства "Северного потока-2", - заявила Меркель на прошлой неделе во время пресс-конференции вместе с Зеленским в Берлине. - У украинской стороны есть большие опасения по этому поводу, и мы серьезно к ним относимся", - продолжила она.

Ранее "Телеграф" писал о том, что у Зеленского заявили, что Украина может "развернуться на Восток" и назвали условие.