У Зеленского заявили, что Украина может "развернуться на Восток" и назвали условие

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович пригрозил Евросоюзу и США разворотом Украины на восток, в случае если там будут усиливаться группы российских лоббистов.

Об этом он рассказал в эфире телеканала Дом.

Он вспомнил о том, что в Германии до сих пор продолжают настаивать на реализации газопровода "Северный поток - 2", а также о том, что власти ФРГ вместе с руководством Франции выражали желание провести встречу глав стран ЕС с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также он указал, что сторонники "нормализации" отношений с Россией есть и в окружении президента США Джо Байдена.

Арестович говорит, что подобное происходит на фоне нарастания напряженности в отношениях между США и Китаем, из-за чего на Западе возникают желания втянуть Россию на свою сторону, даже путем навязывания Украине российского варианта решения конфликта.

"И очень много сил на Западе считают, что это небольшая цена: пожертвовать украинскими интересами", - говорит Арестович.

По его словам, если на Западе продолжат подниматься пророссийские силы, то Украине "придется развернуться на Восток" и выстраивать отношения с Китаем, Турцией, ОАЭ, Вьетнамом, Катаром и другими.

"Это огромная ловушка, опасная. Сейчас против нее идет борьба. Президент борется за субъектность Украины", - отметил Арестович.

Как сообщалось ранее, 13 июля Зеленский провел первые переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

Позже политический консультант Тарас Березовец рассказал "Телеграфу", чем грозит заигрывание Украины с Китаем и какую опасность для нашей страны несут китайские кредиты.