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У Зеленского заявили, что Украина может "развернуться на Восток" и назвали условие

У Зеленского заявили, что Украина может "развернуться на Восток" и назвали условие
Обновлено 22:59 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович пригрозил Евросоюзу и США разворотом Украины на восток, в случае если там будут усиливаться группы российских лоббистов. 

Об этом он рассказал в эфире телеканала Дом.

Он вспомнил о том, что в Германии до сих пор продолжают настаивать на реализации газопровода "Северный поток - 2", а также о том, что власти ФРГ вместе с руководством Франции выражали желание провести встречу глав стран ЕС с президентом РФ Владимиром Путиным

Также он указал, что сторонники "нормализации" отношений с Россией есть и в окружении президента США Джо Байдена. 

Арестович говорит, что подобное происходит на фоне нарастания напряженности в отношениях между США и Китаем, из-за чего на Западе возникают желания втянуть Россию на свою сторону, даже путем навязывания Украине российского варианта решения конфликта. 

 "И очень много сил на Западе считают, что это небольшая цена: пожертвовать украинскими интересами", - говорит Арестович. 

По его словам, если на Западе продолжат подниматься пророссийские силы, то Украине "придется развернуться на Восток" и выстраивать отношения с Китаем, Турцией, ОАЭ, Вьетнамом, Катаром и другими.  

"Это огромная ловушка, опасная. Сейчас против нее идет борьба. Президент борется за субъектность Украины", - отметил Арестович. 

Как сообщалось ранее, 13 июля Зеленский провел первые переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. 

Позже политический консультант Тарас Березовец рассказал "Телеграфу", чем грозит заигрывание Украины с Китаем и какую опасность для нашей страны несут китайские кредиты.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, ЕС, Китай, США, Россия, Алексей Арестович.
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