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В ЕС серьезный раскол из-за планов Германии и Франции снова сближаться с Россией: что об этом пишут в прессе

В ЕС серьезный раскол из-за планов Германии и Франции снова сближаться с Россией: что об этом пишут в прессе
Обновлено 13:14 Сегодня Телеграф

В Брюсселе прошла встреча лидеров стран-членов Европейского союза. Помимо множества вопросов, стоявших на повестке дня, обсуждали также возможные пути нормализации отношений с Россией.

Статья на сайте Euronews рассказывает о разногласиях,  возникших между лидерами. "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с переводом этого материала.

27 лидеров стран-членов Европейского союза провели встречу в Брюсселе. Отмечается, что они имели некоторые разногласия в том, как строить отношения с Россией.

Правительства Франции и Германии выразили желание возобновить встречи на высшем уровне с Владимиром Путиным, но другие страны ЕС не согласны с этой стратегией и хотят занять более жесткую линию в отношении Москвы.

Две крупнейшие страны Европы видят диалоге путь к нормализации отношений с Россией.

"Недостаточно того, что американский президент поговорил с президентом России. Европейский Союз также должен создать различные форматы обсуждения [с Москвой]", - заявила в четверг, 24 июня, Ангела Меркель.

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"Конфликты легче решить, как мы это видели на примере президента США, когда люди разговаривают друг с другом", - добавила она позже по прибытии в Брюссель.

Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что диалог необходим для "стабильности европейского континента", отметив, что они не откажутся от своих "ценностей" или "интересов" в этом процессе.

Изменение подхода Франции и Германии было хорошо воспринято Кремлем, и представитель Путина охарактеризовал его как "позитивный".

В Брюсселе в среду во время подготовительных встреч  два государства-члена ЕС представили новое предложение по  построению отношений с Россией. Но страны Балтии, Польша, Швеция и Нидерланды категорически против возобновления диалога с российским лидером и считают, что Париж и Берлин заблуждаются в своем стремлении.

Группа стран-участниц заявляет, что Москва активизирует агрессивные действия против стран ЕС и что сейчас не время для диалога.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил в четверг, что встреча президентов просто стран-учасниц ЕС и Путина никак не "впечатлит" его, но добавил, что сам он, как член Совета Европы, не будет участвовать ни в каких встречах с давним российским премьером.

Кришьянис Кариньш, премьер-министр Латвии, заявил журналистам в Брюсселе, что для того, чтобы такая встреча состоялась, Москва должна сначала продемонстрировать добросовестность.

"Меня как премьер-министра Латвии беспокоит то, что если мы хотим начать диалог как европейские лидеры с Россией, нам нужны определенные шаги, также исходящие от российской стороны"

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Буквально на прошлой неделе Польша подверглась масштабной кибератаке, которая, по ее словам, исходила из России, что добавило еще один пункт в длинный список причин для Варшавы не начинать снова сотрудничать с Москвой.

Ссылаясь на эту атаку, премьер-министр Польши Матеуш Моравецки сказал, что диалог, предложенный Францией и Германией, будет возможен только в том случае, если Россия прекратит свою "агрессивную политику".

"Начало любого прямого диалога на самом высоком политическом уровне возможно только в ситуации, когда происходит фактическая деэскалация и фактический уход от агрессивной политики", - сказал Моравецки. "Это однозначная ситуация для нас. Когда мы видим гибридные атаки на наших соседей, на нас, в контексте последней кибератаки ... трудно начать диалог на высшем уровне".

Париж и Берлин заявляют, что сотрудничество с Москвой возможно по вопросам определения изменения климата, в сфере энергетики, здравоохранения, борьбы с терроризмом и организованной преступностью. Это области, в которых ЕС и Россия могут работать вместе.

По словам одного высокопоставленного дипломата ЕС, Бельгия и Дания заявили, что предложение поступило слишком поздно и что на саммите в четверг не следует ожидать согласия по этому вопросу.

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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ЕС, Брюссель, Россия, Сотрудничество, стран ЕС.
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