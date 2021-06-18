Результаты женевского саммита для Украины

Завершилась встреча на высшем уровне в Женеве. Хотя изначально больших надежд на нее не возлагали, но все ждали ее с нескрываемым волнением. Президенты двух стран с помощниками провели несколько часов, обсуждая вопросы, стоящие на повестке дня.

Питер Дикинсон, редактор службы оповещения Атлантического совета в Украине, в статье на сайте Atlantic Council представляет свой взгляд на то, как результаты саммита скажутся на Украине.

Немногие страны были так обеспокоены, как Украина, в преддверии встречи на высшем уровне 16 июня в Женеве между президентом США Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

С 2014 года Украина стала жертвой продолжающегося российского военного вмешательства и частичной оккупации, в результате чего международное сообщество погрузилось в то, что многие теперь считают новой холодной войной. В то время как демократический мир ввел санкции против России и последовательно поддерживает суверенитет Украины, сохраняются опасения, что по мере затягивания конфликта западные лидеры могут попытаться достичь компромисса с Кремлем за счет Украины.

Эти опасения усилились с середины мая, когда появились новости о том, что администрация Байдена ослабляет санкции США в отношении стратегически важного проекта российского газопровода, идущего в обход Украины. Он, вероятно, сделает инфраструктуру транзита газа в стране ненужной. Этот шаг был якобы призван ослабить напряженность в отношениях с партнером России по трубопроводу, Германией, но противники утверждают, что продолжение строительства освободит руки Москвы для возможной серьезной эскалации необъявленной семилетней войны против Украины.

Слухи о новом военном наступлении России на Украину были широко распространены в последние месяцы и сыграли важную роль в подготовке встречи на этой неделе в Швейцарии. В течение апреля международное внимание было сосредоточено на беспрецедентном наращивании российских войск и военной техники вблизи украинской границы и в регионах Украины, которые в настоящее время находятся под российской оккупацией. Это бряцание оружием сопровождалось яростной пропагандистской кампанией на российском государственном телевидении и предупреждениями высокопоставленных кремлевских деятелей о том, что любая эскалация будет означать "начало конца" для Украины. Именно на пике этой напряженности Байден впервые предложил встречу на высшем уровне с Путиным.

Недавние саммиты G7 и НАТО, которые предшествовали встрече Байдена и Путина, мало утешили Украину. Выступая в Брюсселе, Байден ответил на призыв президента Украины Владимира Зеленского прояснить перспективы получения его страной Плана действий по членству в НАТО. Он заявил, что, хотя двери для Украины оставались открытыми, Киеву все же нужно было решать проблемы коррупции, прежде чем ожидать какого-либо прогресса в этом вопросе.

Учитывая очевидные неудачи и вполне реальные опасения по поводу безопасности, с которыми столкнулась Украина в преддверии саммита, многие в Киеве по понятным причинам остались довольны результатом. Хотя значительных прорывов на пути к прекращению российской агрессии не произошло, встреча в Швейцарии позволила новому президенту США подчеркнуть свою неизменную поддержку Украины и дать четкий сигнал Кремлю о том, что не будет никаких переговоров по поводу независимости страны или права определять ее собственное будущее.

Пока оседает пыль на первой в истории встрече президентов Байдена и Путина, Атлантический совет пригласил ряд экспертов поделиться своими мыслями о последствиях саммита для Украины.

Джон Хербст, директор, Евразийский Центр, Атлантический совет: В преддверии встречи в Женеве политика Вашингтона, к сожалению, вызвала у его союзников и партнеров в Восточной Европе сомнения в готовности Америки противостоять провокациям Кремля. Катастрофическое решение администрации Байдена по "Северному потоку - 2", хотя и жест в адрес Германии, было также подарком Путину и бедствием для стран Балтии, Польши и Украины. Отсутствие реакции администрации на серию российских кибератак на США также свидетельствует о слабости.

Но в Женеве Байден дал понять Путину, что, хотя он хотел бы улучшить отношения с Москвой, многое будет зависеть от действий Кремля в предстоящие месяцы. Учитывая недавние кибератаки, он правильно подчеркнул важность этой проблемы, но также упомянул Украину (равно как и другие проблемы). Это демонстрирует то, что, несмотря на недавние ошибки, Байден понимает, что США принципиально заинтересованы в том, чтобы помочь Украине остановить агрессию Кремля в восточном регионе Донбасса.

Хотя это не означает быстрого прекращения войны Москвы с Украиной, это помогает Путину понять, что поддержка, которую США оказали Киеву во время недавнего наращивания военной мощи Москвы, не была случайностью. США позаботятся о том, чтобы Кремль продолжал расплачиваться за свою продолжающуюся агрессию.

Дэниел Фрид, заслуженный научный сотрудник, Атлантический совет: Итоги саммита подтвердили правильность решения провести встречу в конце европейского визита Байдена, когда президент США завершит хорошую неделю восстановления союзов США. Некоторые украинцы (и поляки), обеспокоенные подходом Байдена к "Северному потоку-2", опасались сделки между США и Россией за их спиной. Этот страх имеет реальные корни в истории (и Трамп с радостью справился бы с этим, если бы мог). Но, судя по встрече в Женеве, такой сделки не предвидится. США поддержат свободу Украины и будут противостоять агрессии Путина.

Сравните брифинги Байдена и Путина. Путин выглядел слабой пародией на самого себя. Байден выглядел так, как будто он представляет лучшие традиции внешней политики Америки: демократические ценности, международную систему, которая их продвигает, и противостояние тиранам.

Встреча привела к некоторому прогрессу в снижении рисков (переговоры о стратегической стабильности), двусторонних отношениях (возвращение послов после того, как Путин выдворил их) и, возможно, к некоторым обсуждениям красных линий кибер-агрессии. Но Байден также ясно дал понять, что США не потерпят агрессии Путина против США или их друзей и союзников. И Байден также ясно дал понять, что репрессии Путина у себя дома (например, против Алексея Навального) являются проблемой в двусторонних отношениях. Как понимает Байден, репрессии внутри страны приводят к агрессии за границей.

Байден твердо придерживался своих рамок американо-российских отношений: сотрудничать там, где это возможно, противодействовать агрессии и отстаивать демократию и права человека, в том числе внутри России. Путин теперь знает, что он не может без проблем играть или запугивать президента США.

Александр Вершбоу, заслуженный научный сотрудник, Атлантический совет: Поездка Джо Байдена в Европу была большим успехом в восстановлении лидерства США и трансатлантического единства, а также в плане достижения согласия по перспективной повестке дня для НАТО, группы ведущих демократических стран Большой семерки и партнерства США и ЕС. Но результаты для Украины были неоднозначными.

В Женеве и на протяжении всей поездки Байден твердо поддерживал суверенитет и территориальную целостность Украины, а также ее евроатлантические устремления. Он настаивал на том, чтобы Путин согласовал политическое решение для окончания необъявленной войны России на востоке Украины, вселяя надежду на более активную дипломатическую роль США, которая могла бы оживить умирающие переговоры в Минском и Нормандском форматах. Байден пообещал решительно противодействовать политической войне и кибератакам со стороны России и поднять цену за попытки России поработить своих соседей.

В коммюнике саммита НАТО 14 июня было подтверждено решение Североатлантического союза в Бухаресте в 2008 г., в котором говорилось, что Украина и Грузия однажды станут его членами, и при этом четко указано, что План действий по членству (ПДЧ) остается неотъемлемой частью этого процесса. Союзники подтвердили, что даже без ПДЧ Украина имеет все инструменты, необходимые для обеспечения членства в рамках Комиссии НАТО-Украина (NUC) и Годовой национальной программы (ANP). Но члены НАТО не пожелали предоставить ПДЧ Украине в этом случае, несмотря на всестороннее давление со стороны президента Зеленского в преддверии саммита. Большинство союзников по-прежнему опасаются спровоцировать резкую реакцию России или намекнуть на готовность предоставить Украине гарантии безопасности сейчас или в будущем.

На своей пресс-конференции в Брюсселе Байден сказал, что Украине нужно сделать гораздо больше, чтобы соответствовать критериям ПДЧ, в частности, имелись в виду реформы по борьбе с коррупцией. Он резко отверг представление о том, что оккупация Россией территории Украины дает ей де-факто право вето на будущее членство Украины, но оставил без ответа вопрос о том, как НАТО намеревается разубедить Путина в этом убеждении.

В общем, после поездки Байдена Украина оказалась в том же положении, что и до недели саммитов, без четких сроков для ПДЧ НАТО или фактического членства. Путин заявил на своей пресс-конференции в Женеве, что вопрос о членстве Украины ненадолго всплыл на его встрече с Байденом, но подтвердил, что это остается красной линией для России.

США есть над чем работать, если они надеются преодолеть инерцию НАТО в вопросе будущего членства Украины. Первым недорогим шагом было бы предоставление Украине статуса главного союзника США, не входящего в НАТО, что расширило бы доступ Украины к американской помощи и обучению в области обороны. Между тем, Украина при поддержке США и нескольких других союзников несет основную нагрузку по сдерживанию дальнейшей российской агрессии.

Ян Бжезинский, Старший научный сотрудник, Атлантический совет: Президент США Джо Байден возвращается со своей встречи на высшем уровне в Женеве с двумя достижениями, имеющими отношение к Украине. Во-первых, предыдущие саммиты "Большой семерки", НАТО и США-ЕС подчеркнули значительный прогресс, достигнутый президентом Байденом в возрождении трансатлантического доверия к лидерству США и признательности за него. При сильном единстве трансатлантическое сообщество гораздо эффективнее защищает и продвигает свои интересы и ценности, включая сдерживание реваншистских амбиций и провокаций Путина.

Во-вторых, сообщения показывают, что президент Байден четко, спокойно и твердо предупредил президента Путина об актах агрессии последнего, от продолжающейся оккупации украинской территории до кибератак и других злонамеренных и подрывных действий.

Успех дипломатии Байдена на этом саммите в конечном итоге будет определен в ближайшие месяцы. Только тогда мы узнаем, приведет ли встреча Байдена и Путина к изменению поведения России и, прежде всего, к большей готовности Соединенных Штатов и Европы использовать свою политическую, экономическую и военную мощь, чтобы отбросить незаконный захват Россией украинских территорий, а также в ответ на любые будущие провокации со стороны Москвы.

Дайан Фрэнсис, Старший научный сотрудник, Атлантический совет: Президент США Джо Байден вместе с Владимиром Путиным определили три важных момента во время саммита на этой неделе. Эти моменты включают в себя уважение суверенитета и территориальной целостности Украины; критически важная американская инфраструктура не должна подвергаться кибератакам или другим воздействиям; и российский демократический активист Алексей Навальный не должен умирать в тюрьме. "Я дал ему понять, что считаю, что последствия этого будут разрушительными для России", - предупредил Байден.

Отсутствие возможности предоставить Украине дорожную карту членства в НАТО - это неудача, наряду с замечанием Байдена о том, что Минский процесс, хотя и полностью дискредитирован, но все же является механизмом урегулирования войны Украины с Россией. К сожалению, Путин продолжает эскалацию и в последние месяцы превратил Черное море в горячую точку, усилив неформальную блокаду украинских портов и создав военно-морские силы, способные организовать десантное вторжение.

Президент Украины Владимир Зеленский должен теперь стремиться ускорить принятие антикоррупционных мер и представить новый Минский процесс с участием США и Европейского Союза на встрече в Белом доме с Байденом, которая должна состояться этим летом.