Толчок Украине и повышение ставок США: о чем говорят итоги саммита НАТО в Брюсселе

Главы стран НАТО в итоговом заявлении после саммита в Брюсселе 14 июня 2021 года подтвердили свою приверженность итогам саммита в Бухаресте 2008 года, на котором было сделано заявление о том, что Украина станет членом Альянса. Также они акцентировали важность проведения реформ. И пока не предоставили Украина Плана действий по членству (ПДЧ). Эксперты прокомментировали "Телеграфу" итоги саммита и дальнейшие евроатлантические перспективы нашей страны.

"Итоги брюссельского саммита Альянса я бы оценил нейтрально. У меня не было особых ожиданий, я не очаровывался, потому и не разочарован", – уверяет ветеран, военный и политический эксперт директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко.

По его мнению, Украины во взаимоотношениях с НАТО следует выстраивать очень рациональную, конструктивную позицию сотрудничества.

"Эмоции ("мы хотим", "нам надо", "вы должны") тут не помогут. Надо постоянно проводить информационные кампании в государствах-членах НАТО, разъясняя, почему конкретно для граждан этой страны выгодно, чтобы Украина стала членом Альянс. Когда в НАТО будет консенсусное желание принять Украину, то все технические нюансы типа внедрения тех или иных стандартов, отойдут на второй план. Главное, чтобы была политическая воля", – считает Юрий Кочевенко.

Пока же, по факту, мы остаемся на той же позиции, на которой были в 2008 году во время Бухарестского саммита НАТО, отмечает эксперт.

"Нам обещают предоставить ПДЧ, когда мы будем готовы его принять. То есть, в этом смысле ничего не изменилось. Но не стоит и слишком переоценивать предоставление или не предоставление ПДЧ в данный момент, – уверен Юрий Кочевенко. – Куда важнее, что мы избрали и последовательно придерживаемся стратегического курса в НАТО. И это рано или поздно даст результат. НАТО – это не просто военно-политический союз, который позволит нам обеспечивать свою безопасность. Это еще и модель построения обороны государства, которая наиболее подходит для свободной, демократической страны, основанной на европейских ценностях. Если мы хотим построить именно такую, то лучшей модели как ее защитить, чем то, что предлагает НАТО, пока нет. И уже поэтому следует стремиться более качественно воплощать соответственные стандарты, приближаясь к вступлению Альянс".

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко обращает внимание, что результат любого решения измеряется не самым решением, а ожиданиями, которые были до этого.

"То есть, запуск мысли о том, что этот саммит даст ответ о перспективах Украины, более того, – по конкретным срокам получения ПДЧ или любых других четких шагов – сам по себе был провальным. Реальность такова, что никакого членства до решения проблемы боевых действий на территории Украины – нам не светит. Чтобы там нам не говорили. Как бы ни хотели поскорее сделать Украину членом Альянса отдельные наши союзники, большинство европейских представителей НАТО не хотят и не будут добровольно втягиваться в войну. Тем более в войну с Российской Федерацией – несистемным мировым игроком, который имеет третью по силе армию в мире и одновременно достаточно большой рынок сбыта. Последний можно потерять не только прямым конфликтом, но и принятия однозначной позиции относительно Украины", – поясняет Богдан Петренко.

С другой стороны, отмечает конфликтолог, ура-оптимистические заявления о том, что нас, наконец, вспомнили, – это попытка сделать из заурядного события – победное.

"В практическом разрезе, НАТО не приняло ничего нового из того, что касается Украины. Тезис о том, что Североатлантический Альянс подтверждает решение 2008 года говорит, что двери для Украины в НАТО есть, но ключа нам от них, как и 13 лет назад, не дают. С символической точки зрения само упоминание о возможности обретения членства – это своеобразный толчок Украине к продолжению реформ как в оборонной, так и в политической сферах. А также своеобразное повышение ставок со стороны США перед переговорами Байден-Путин. Как правило, ставки поднимают для того, чтобы потом откатиться назад. Поэтому я бы не говорил о каких-то качественных прорывах во взаимоотношениях Украины и НАТО", – резюмирует Богдан Петренко.

Ранее "Телеграф" писал о том, почему предоставление ПДЧ в НАТО имеет значительную важность для Украины и какие ожидания были от саммита 14 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский нашел негативный момент в заверениях НАТО касательно членства Украины.

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе 15 июня заверил, что война на Донбассе не исключает варианта вступления Украины в НАТО, однако Киеву стоит выполнить ряд условий.