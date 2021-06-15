Война на Донбассе не помешает: Байден высказался о судьбе Украины в НАТО

Война на Донбассе не исключает варианта вступления Украины в НАТО, однако Киеву стоит выполнить ряд условий.

Об этом 15 июня сообщил президент США Джо Байден на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, Украина должна соответствовать ряду критериев. Так, страна должна избавиться от коррупции и решить ряд других проблем.

В то же время США будет помогать Украине в сопротивлении агрессии РФ. Однако только от стран-членов Альянса будет зависеть, вступит Украина в НАТО или нет и убедить их не так просто.

По словам сотрудницы Центра Вудро Вильсона в Вашингтоне Нины Янкович, Украине и Грузии обещали вступление в НАТО еще в 2008 году.

При этом, в Украине сперва стоит провести ряд демократических реформ, без которых стать членом не только военного, но и демократического Альянса не получится.

Янкович отметила, что НАТО не примет в Альянс страну по причине того, что на нее напали. А тем временем, президент РФ это хорошо понимает и будет этому препятствовать.

Напомним, что 14 июня главы стран НАТО подтвердили свою приверженность итогам саммита в Бухаресте 2008 года, на котором было сделано заявление о том, что Украина станет членом Альянса.