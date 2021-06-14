Скачать
Понедельник, 14.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Электромобили по $4,5 тысячи бьют рекорды продаж в Китае: страдает даже Илон Маск
Электромобили по $4,5 тысячи бьют рекорды продаж в Китае: страдает даже Илон Маск
Власть повышает сразу несколько налогов: коснется каждого
Власть повышает сразу несколько налогов: коснется каждого
Слезы, свечи и воспоминания: как Украина почтила память погибших 7 лет назад в крушении Ил-76 над Луганском
Слезы, свечи и воспоминания: как Украина почтила память погибших 7 лет назад в крушении Ил-76 над Луганском
Кухар ответил Гетманцеву: Украина увлекается веяниями социализма и потом будет горько плакать
Кухар ответил Гетманцеву: Украина увлекается веяниями социализма и потом будет горько плакать

Зеленский нашел негативный момент в заверениях НАТО касательно членства Украины

Зеленский нашел негативный момент в заверениях НАТО касательно членства Украины
Обновлено 22:54 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на итоговое заявление лидеров стран НАТО, обнародованное после саммита в Брюсселе. 

Его слова приводит пресс-служба ОПУ

Он поблагодарил лидеров стран Альянса за подтверждение результатов саммита в Бухаресте 2008 года, когда было сделано заявление о том, что Украина станет членом НАТО, однако нашел и неприятный момент. 

"В то же время в решении нынешнего саммита отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы надеялись", - сказал Зеленский. 

Тем не менее, он пообещал, что Украина продолжит предпринимать нужные шаги для проведения реформ, которые позволят достичь еще большей совместимости со стандартами НАТО. Также Зеленский указал, что, даже не состоя в Альянсе, наша страна продолжает играть заметную роль в обеспечении евроатлантической безопасности. 

"Роль Украины в обеспечении глобальной безопасности должна быть надлежащим образом оценена", - отметил он. 

Напомним, "Телеграф" ранее писал, почему получение Плана действий по членству в НАТО имеет большую важность для Украины

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 74

Все по теме:

Украина, НАТО, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не стало Григория Чапкиса: как выглядел хореограф в молодости (фото, видео)
02 В Японии у привитых вакциной Phizer начали находить проблему: касается она лишь мужчин
03 Украину могут заставить подать воду в Крым: в Киеве озвучили неутешительный прогноз
04 Водитель суперкара "Феррари" устроил гонки на оживленных улицах Харькова и попал в ДТП (фото, видео)
05 Украина в одном шаге от печального достижения на Евро
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 14 июня: саммит НАТО, годовщина крушения Ил-76 над Луганском и воспоминания о Чапкисе
Итоги дня 14 июня: саммит НАТО, годовщина крушения Ил-76 над Луганском и воспоминания о Чапкисе
На Донбассе подорвались двое украинских военнослужащих
На Донбассе подорвались двое украинских военнослужащих
Путин мастерски &quot;перевел стрелки&quot; на Украину, &quot;объясняя&quot; стягивание войск к границам
Путин мастерски "перевел стрелки" на Украину, "объясняя" стягивание войск к границам
Есть четыре кандидатуры: выяснилось, кто может заменить Мендель у Зеленского
Есть четыре кандидатуры: выяснилось, кто может заменить Мендель у Зеленского
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь