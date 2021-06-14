Зеленский нашел негативный момент в заверениях НАТО касательно членства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на итоговое заявление лидеров стран НАТО, обнародованное после саммита в Брюсселе.

Его слова приводит пресс-служба ОПУ.

Он поблагодарил лидеров стран Альянса за подтверждение результатов саммита в Бухаресте 2008 года, когда было сделано заявление о том, что Украина станет членом НАТО, однако нашел и неприятный момент.

"В то же время в решении нынешнего саммита отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы надеялись", - сказал Зеленский.

Тем не менее, он пообещал, что Украина продолжит предпринимать нужные шаги для проведения реформ, которые позволят достичь еще большей совместимости со стандартами НАТО. Также Зеленский указал, что, даже не состоя в Альянсе, наша страна продолжает играть заметную роль в обеспечении евроатлантической безопасности.

"Роль Украины в обеспечении глобальной безопасности должна быть надлежащим образом оценена", - отметил он.

Напомним, "Телеграф" ранее писал, почему получение Плана действий по членству в НАТО имеет большую важность для Украины.