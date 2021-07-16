Китайские кредиты несут скрытую угрозу для Украины: чем опасно сотрудничество с Пекином

Президент Украины Владимир Зеленский 13 июля провел первый телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином. Зеленский подчеркнул, что Китай – торгово-экономический партнер Украины номер один, а также выразил надежду, что Украина может стать "мостиком в Европу" для китайского бизнеса.

А неделей ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что политсила намерена перенимать опыт Компартии Китая в управлении экономикой и построении государства.

Заигрывания украинской властью с Китаем прокомментировал "Телеграфу" политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (King's College London 2004) Тарас Березовец.

"Зеленский и партия "Слуга народа" продолжают губительную для внешней политики Украины линию на сближение с Китаем. Да, с 90-х годов прошлого века Компартия КНР после ряда проб и ошибок избрала политику новой экономической реальности. И та привела Китай к нынешнему лидерству. Вот только китайские кредиты, несмотря на кажущуюся дешевизну, обходятся в итоге довольно дорого", – подчеркивает Тарас Березовец.

По его словам, Китай, в отличие от стран Запада, не интересует приверженность аниткоррупционной политике, принципами демократии, свободы слова. Но КНР важно выполнение китайской повестки, которая включает в себя голосование на уровне международных организаций типа ООН и ОБСЕ за или против соответствующих резолюций, которые так или иначе задевают интересы Китая.

"Готовы ли мы к этому? – интересуется эксперт. – Как и к навязыванию Китаем в качестве образчика собственной экономической и политической модели, далекой от местных реалий. В этом смогли в полной мере убедиться страны Латинской Америки, Африки, которые стали получателями таких кредитов. А та же Черногория для того, чтобы расплатиться с китайскими госбанками, вынуждена была прибегать к помощи ЕС".

По мнению Тараса Березовца, главный интерес Зеленского и других представителей его окружения в сотрудничестве с Китаем заключается в получении китайских кредитов под небольшие проценты (как правило – 2%).

"В дальнейшем они могут быть разворованы на таких проектах как "Большая стройка". Китай, в отличие от США и ЕС, не интересует, как тратятся предоставленные кредиты. Ему важно, чтобы государство, являющееся гарантом, вернуло потом всё с процентами, да еще и выполнило некие кулуарные договоренности. И если Зеленский и Ко разворуют даже 80% китайского кредита, деньги будут возвращены за счет налогоплательщиков Украины. То есть, из наших с вами карманов", – поясняет эксперт.

Тарас Березовец предупреждает, что нынешнее заигрывание администрации Зеленского с Си Цзиньпином в частности и Компартией Китая в целом может иметь долгоиграющие негативные последствия.

"К примеру – постепенный отказ западных стран от сотрудничества с Украиной, – отмечает он. – В первую очередь это касается США, для которых Китай является стратегической угрозой номер 1. В среднесрочной перспективе это может привести к очень серьезному охлаждению отношений – уже даже с нынешней американской администрацией демократов. Не говоря уж о республиканцах, для которых вопрос противодействия китайской угрозе является краеугольным во внешней политике".

Напомним, 11 марта на заседании СНБО Украины было принято решение вернуть завод "Мотор Сич" в собственность государства. Это решение привело к неприятным для Украины моментам с Китаем, ранее инвестировавшим в данное предприятие. Представителя внешнеполитического ведомства КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай требует от Украины защитить законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов.

Также появились сообщения о планах Китая инвестировать в аннексированный Россией Крым. Всё тот же Чжао Лицзянь признал, что китайские компании поддерживают контакты с Крымом и сотрудничают с ним в соответствии с принципами рынка.

Ситуацию для "Телеграфа" проанализировал Дмитрий Ефремов – член Украинской ассоциации китаеведов, научный сотрудник Института изучения современного Китая имени Бориса Курца.