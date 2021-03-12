В Китае отреагировали на решение СНБО о национализации "Мотор Сичи"

В МИД Китая прокомментировали решение СНБО Украины о возврате "Мотор Сичи" в собственность государства.

Слова представителя внешнеполитического ведомства КНР Чжао Лицзяня приводит местное издание SINA.

"Китай требует, чтобы Украина защищала законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов в соответствии с законом и надлежащим образом решала связанные с этим вопросы", - сказал он.

Как сообщалось ранее, в четверг, 11 марта, в ходе очередного заседания Совета нацбезопасности и обороны было принято ряд решений, среди которых был одобрен возврат предприятия "Мотор Сич" в государственную собственность.

Это решение значит то, что китайским инвесторам надо будет вернуть минимум $100 миллионов.

Вопрос о возврате "Мотор Сичи" в собственность Украины поднялся после введения санкций против крупнейшего китайского инвестора "Skyrizon Aircraft Holdings Limited".