Исправительные лагеря, тотальное наблюдение и насилие – какой опыт хотят перенимать "слуги народа" у компартии Китая?

7 июля в Киеве лидер парламентской фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия в интервью китайскому информационному агентству "Синьхуа" заявил, что считает КНР важным стратегическим партнером Украины и поблагодарил за поддержку, которую Китай оказывает Украине.

Политик отметил сходство своей политической партии с Коммунистической партией Китая (КПК), ведь девизом обеих партий является служение народу. Он сообщил, что партия "Слуга народа" намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая в построении государства и управлении экономикой.

Давид Арахамия уверен, что китайцы добились своих успехов в развитии экономики благодаря "долгосрочной стабильности политики" коммунистической партии. Лидер фракции правящей политической партии восхищен тем, насколько четко Китай формулирует свои планы и неуклонно их выполняет, что позволяет ему, даже в условиях пандемии коронавируса, охватившего весь мир, сохранить высокие темпы роста экономики.

Но, как известно, Китай очень большой и неоднозначный. Внешний блеск и величие Китая имеет и свою обратную сторону. Еще совсем недавно большинство западных СМИ писали о некоторых способах управления экономикой и построения государства, активно практикуемых "китайскими товарищами".

Еще весной 2021 года на сайте Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR), независимой, беспартийной членской организации, являющейся аналитическим центром и издательством, была опубликована объемная статья "Репрессии Китая в отношении уйгуров в Синьцзяне". "Телеграф" предлагает вам ознакомиться с переводом этой статьи в сокращенном виде.

Введение

Правительство Китая заключило более миллиона мусульман в исправительные лагеря. Большинство людей, которые были задержаны, - уйгуры, этническая группа с преобладающим тюркоязычным населением, проживающая преимущественно в Синьцзяне, северо-западном районе Китая.

Правозащитные организации, официальные лица ООН и многие иностранные правительства призывают Китай прекратить злоупотребления, которые Соединенные Штаты назвали геноцидом. Но китайские официальные лица утверждают, что то, что они называют центрами профессионального обучения, не нарушает прав человека уйгуров. Они отказались предоставить информацию о центрах содержания этих людей и не позволили журналистам и иностранным следователям посетить их. Тем не менее, внутренние документы китайского правительства, которые стали доступны международной общественности в конце 2019 года, содержат важные подробности о том, как официальные лица открывают и содержат лагеря для задержанных.

Когда начались массовые задержания мусульман?

По данным экспертов и правительственных чиновников, начиная с апреля 2017 года были задержаны от восьмисот тысяч до двух миллионов уйгуров и других мусульман, в том числе этнических казахов и узбеков. За пределами лагерей 11 миллионов уйгуров, проживающих в Синьцзяне, продолжают страдать от преследований со стороны китайских властей, которые длятся многие десятилетия.

Большинству людей в лагерях никогда не предъявлялись обвинения в совершении преступлений, и у них нет юридических возможностей оспорить свое задержание. Как сообщают СМИ, задержанные стали объектами преследований по разным причинам, включая поездки или контакты с людьми из любой из 26 стран, которые Китай считает неблагонадежными, таких как Турция и Афганистан; посещение богослужений в мечетях; наличие более трех детей; и отправка сообщений, содержащих аяты Корана (Ая́т — мельчайшая структурная единица Корана, обычно понимаемая как "стих" - прим.ред.). Часто, по сообщениям правозащитных групп, их единственным преступлением является их вероисповедание - мусульманство. Именно за это многих уйгуров заклеймили как экстремистов.

Сотни лагерей расположены в Синьцзяне. Его официальное название - Синьцзян-Уйгурский автономный район. Этот северо-западный регион является объектом притязаний Китая с тех пор, как Коммунистическая партия Китая (КПК) пришла к власти в 1949 году. Некоторые проживающие там уйгуры называют этот регион Восточным Туркестаном и утверждают, что он должен быть независимым от Китая. Синьцзян занимает шестую часть территории Китая и граничит с восемью странами, включая Пакистан, Казахстан и Кыргызстан.

По оценкам экспертов, заключение людей в исправительные лагеря в Синьцзяне начались в 2014 году и были резко усилены в 2017 году. Журналисты агентства новостей "Reuters", просматривая спутниковые снимки, обнаружили, что 39 таких лагерей почти втрое увеличились в размерах с апреля 2017 года по август 2018 года; они занимают площадь примерно 140 футбольных полей. Аналогично, анализируя местные и национальные бюджеты за последние несколько лет, эксперт по Синьцзяну Адриан Зенц из Германии, обнаружил, что расходы на строительство объектов, связанных с безопасностью, в Синьцзяне в 2017 году увеличились на 20 млрд юаней (около 2,96 млрд долларов).

Что происходит в лагерях?

Информация о том, что на самом деле происходит в лагерях, ограничена, но многие заключенные, которым удалось сбежать из Китая, описывают суровые условия. По их словам, заключенных заставляют клясться в верности КПК и отказываться от ислама, а также восхвалять коммунизм и изучать китайский язык.

Некоторые сообщали об условиях, напоминающих тюремные, с камерами и микрофонами, отслеживающими каждое их движение и высказывание. Другие заявили, что их пытали и лишали сна во время допросов. Женщины рассказывают о сексуальном насилии. Некоторые освобожденные заключенные думали о самоубийстве или были свидетелями того, как другие покончили с собой.

Содержание в исправительных лагерях также разрушает семьи. Детей, родители которых были отправлены в эти лагеря, отправляют в государственные детские дома. Уйгурские родители, живущие за пределами Китая, часто сталкиваются с трудным выбором: вернуться домой, чтобы быть со своими детьми, но при этом подвергаться опасности задержания, или остаться за границей, разлучившись со своими детьми, и не иметь возможности видеться с ними.

Почему Китай сейчас задерживает уйгуров в Синьцзяне?

Китайские официальные лица обеспокоены тем, что уйгуры придерживаются экстремистских и сепаратистских идей, и рассматривают лагеря как способ устранения угроз территориальной целостности, правительству и населению Китая.

Президент Си Цзиньпин предупредил о "токсичности религиозного экстремизма" и выступил за использование инструментов "диктатуры" для искоренения исламистского экстремизма в серии непубличных выступлений во время посещения Синьцзяна в 2014 году. В выступлениях, опубликованных "New York Times" в ноябре 2019 года Си не призывал к произвольному задержанию, но заложил основу для репрессий в Синьцзяне.

Произвольные задержания широко использовались региональными чиновниками при Чэнь Цюаньго, секретаре коммунистической партии Синьцзяна, который переехал в регион в 2016 году. Ранее, он занимал высшую руководящую должность в Тибете. Известный увеличением количества полицейских и контрольно-пропускных пунктов, а также государственным контролем над буддийскими монастырями в Тибете, Чен с тех пор резко усилил меры безопасности в Синьцзяне. Согласно сообщению "New York Times", он неоднократно призывал чиновников "отловить всех, кого следует".

В марте 2017 года правительство Синьцзяна приняло закон о борьбе с экстремизмом, запрещающий людям отращивать длинные бороды и носить чадру в общественных местах. Также официально было утверждено использование исправительных учреждений для искоренения экстремизма.

При Си Цзиньпине КПК настаивала на китаизации религии, или приведению всех религий в соответствие с доктринами официальной атеистической партии и обычаями ханьско-китайского общества. Хотя правительство признает пять религий - буддизм, католицизм, даосизм, ислам и протестантизм - но оно давно опасается, что иностранцы могут использовать религиозную практику для разжигания сепаратизма.

Китайское правительство стало относиться к любому выражению ислама в Синьцзяне как экстремистскому. В этом проявилась его реакция на прошлые движения за независимость и периодические вспышки насилия. Правительство обвиняет в терроризме "Исламское движение Восточного Туркестана", сепаратистскую группировку, основанную воинственными уйгурами в последние десятилетия. (В 2020 году Соединенные Штаты исключили эту группу из своего списка террористических организаций, заявив, что нет достоверных доказательств того, что группа хоть как-то проявляла себя в течение последних десяти лет.) После терактов 11 сентября китайское правительство получило повод оправдывать свои действия по отношению к уйгурам в рамках глобальной войны с терроризмом. Оно заявило, что будет любой ценой бороться с тем, что называет "тремя бедами" - сепаратизмом, религиозным экстремизмом и международным терроризмом.

В 2009 году в столице Синьцзяна г. Урумчи вспыхнули беспорядки, поскольку уйгурские демонстранты протестовали против поддерживаемой государством миграции ханьских китайцев (Хань — этническая группа сино-тибетской языковой семьи, является крупнейшей народностью в Китае. Исторически в русском языке народность Хань называют китайцами - прим.ред.) в регион и широко распространенной экономической и культурной дискриминации. Было убито около двухсот человек, и, по мнению экспертов, это стало поворотным моментом в отношении Пекина к уйгурам. В глазах Пекина все уйгуры потенциально могут быть террористами или сочувствующими террористам. В течение следующих нескольких лет власти обвинили уйгуров в нападениях на здание местного самоуправления, вокзал и рынок, а также на площадь Тяньаньмэнь в Пекине.

Какую роль играют экономические факторы?

Синьцзян является важным звеном китайской инициативы "Один пояс, один путь", масштабного плана развития, охватывающего Азию и Европу. Пекин надеется искоренить любую возможность сепаратистской деятельности для продолжения освоения Синьцзяна, где находятся крупнейшие в Китае запасы угля и природного газа. Правозащитные организации отметили, что экономическими выгодами от добычи и разработки ресурсов часто непропорционально пользуются китайцы народности Хань, а уйгуры становятся все более маргинальными.

Согласно многочисленным сообщениям, об этом сообщается на сайте “Aljazeera”, многие люди, заключенные в исправительные лагеря, были вынуждены работать на заводах недалеко от мест заключения. По оценкам Австралийского института стратегической политики, с 2017 года восемьдесят тысяч ранее задержанных уйгуров были отправлены для принудительных работ на фабрики по всему Китаю. Исследователи из Центра стратегических и международных исследований говорят, что принудительный труд является важным элементом правительственного плана экономического развития Синьцзяна, который включает превращение его в центр производства текстиля и одежды. Китайские официальные лица назвали эту политику "борьбой с бедностью".

Что говорят о лагерях китайские чиновники?

Правительственные чиновники сначала отрицали существование лагерей. С октября 2018 года чиновники стали называть их центрами "программ профессионального образования и обучения". В марте 2019 года их официальное название стало "Центры профессионального обучения". Позже в том же году губернатор Синьцзяна Шохрат Закир сказал, что все задержанные "закончили обучение" и что единственные люди, которые все еще проживают в лагерях, прибыли туда добровольно. Но Китай продолжал строить и расширять подобные исправительные лагеря.

Китайские официальные лица публично заявляют, что лагеря преследуют две цели: обучение китайскому языку, китайским законам и профессиональным навыкам, а также предотвращение влияния экстремистских идей на граждан, а также "пресечение террористической деятельности в зародыше". Указывая на то, что в Синьцзяне не было террористических атак с декабря 2016 года, официальные лица заявляют, что лагеря оправдали свое назначение и предотвратили насилие.

Правительство сопротивляется международному давлению, требующему разрешить иностранным следователям свободно перемещаться по региону. Официальные лица заявляют, что все, что происходит в Синьцзяне, является их внутренней проблемой. Однако китайские официальные лица и Управление ООН по правам человека все же обсуждали вопрос подобного визита.

Что происходит за пределами лагерей в Синьцзяне?

Еще до того, как лагеря стали основной частью антиэкстремистской кампании китайского правительства, в адрес правительства звучали обвинения в подавлении свободы вероисповедания и основных прав человека в Синьцзяне.

Эксперты говорят, что Синьцзян превратился в место тотального контроля со стороны государства, которое полагается на передовые технологии для наблюдения за миллионами людей. Под руководством Чэна в Синьзяне была введена сетевая система управления, как описано в сообщениях СМИ, в которой города и деревни были разделены на квадраты с населением около пятисот человек. На каждой площади есть полицейский участок, который внимательно следит за жителями, регулярно сканируя их удостоверения личности, фотографируя и снимая отпечатки пальцев, а также обыскивая их мобильные телефоны. В некоторых городах, таких как Кашгар на западе Синьцзяна, полицейские контрольно-пропускные пункты находятся каждые сто ярдов или около того, а камеры распознавания лиц есть повсюду. Правительство также собирает и хранит биометрические данные граждан с помощью программы "Physicals for All" (некоторые эксперты усматривают тут аналогию с внедряемой в Украине программой "Дія" - прим. ред.).

Большая часть этой информации собирается в массивную базу данных, которая называется "Integrated Joint Operations Platform", которая затем использует искусственный интеллект для создания списков подозрительных людей. Секретные правительственные документы Китая, опубликованные Международным консорциумом журналистских расследований в ноябре 2019 года, показали, что более пятнадцати тысяч жителей Синьцзяна были помещены в исправительные центры в течение недели в июне 2017 года после того, как были отмечены алгоритмом базы данных. Китайское правительство назвало просочившиеся документы "чистой выдумкой" и заявило, что эти центры являются образовательными и учебным.

Как выяснили журналисты из Синьцзяна, многие аспекты мусульманской жизни были уничтожены. В домах уйгуров были поселены члены компартии начиная с 2014 года, которые сообщали о любом предполагаемом "экстремистском" поведении, включая пост во время Рамадана. Чиновники разрушили тысячи мечетей, часто указывая в качестве основания предположение, что здания были построены некачественно и небезопасно для верующих.

Женщины уйгурской народности и других меньшинств сообщают о принудительной стерилизации и введении внутриматочных спиралей, а официальные лица угрожают, что будут задерживать всех, у кого слишком много детей. Уйгурским родителям запрещено давать своим младенцам некоторые имена, в том числе Мухаммед и Медина. Еду, которая готовится в соответствии с исламскими законами, стало труднее найти в Урумчи, поскольку местное правительство начало проводить очередную кампании против нее.

Какой была реакция мировой общественности?

Многие страны мира осудили задержание уйгуров в Синьцзяне. Представители ООН потребовали предоставить доступ в эти лагеря. Европейский Союз призвал Китай уважать свободу вероисповедания и изменить свою политику в Синьцзяне. В конце 2020 года блок принял закон, разрешающий санкции в отношении нарушителей прав человека, хотя он еще не применил его к китайским официальным лицам. А правозащитные организации призвали Китай немедленно закрыть лагеря и ответить на вопросы об исчезнувших уйгурах.

В январе 2021 года, в последний полный рабочий день президента США Дональда Трампа, госсекретарь Майк Помпео заявил, что Китай совершает преступления против человечности и геноцид против уйгуров, что сделало Соединенные Штаты первой страной, применившей эти формулировки по отношению к злоупотреблениям правительства Китая. Об этом также пишет телерадиовещательная организация Би-Би-Си.

Это заявление может привести к тому, что Соединенные Штаты введут новые санкции против Китая. Президент Джо Байден использовал термин "геноцид" для обозначения действий Китая во время кампании в Синьцзяне. В феврале парламенты Канады и Нидерландов приняли необязательные предложения по использованию термина "геноцид".

До этого Соединенные Штаты ввели визовые ограничения для китайских чиновников и занесли в черный список более двух десятков китайских компаний и агентств, связанных с нарушениями в регионе, что фактически не позволяло им покупать американские товары. Трамп подписал закон, который при подавляющей поддержке Конгресса был принят в июне 2020 года, согласно которому отдельные лица, в том числе Чен, подлежат санкциям за притеснение уйгуров. Закон также требует, чтобы американские компании и частные лица, продающие товары в Синьцзян или работающие в нем, не допускали, чтобы их деятельность способствовала нарушениям прав человека.

Иностранные правительства также наложили ограничения на принудительный труд в Синьцзяне. Соединенные Штаты запретили импорт хлопка и помидоров из региона, а Великобритания наложит штраф на компании, которые не могут гарантировать, что их цепочки поставок не используют принудительный труд. Европейский союз, однако, продвигается с Китаем по инвестиционному соглашению, которое не включает положения о принудительном труде.

Примечательно, что партнеры Китая хранят молчание. Придавая приоритет своим экономическим связям и стратегическим отношениям с Китаем, многие правительства игнорируют нарушения прав человека. В июле 2019 года после того, как группа преимущественно европейских стран - среди которых не было ни одной из стран с мусульманским большинством - подписала письмо главе ООН по правам человека, осуждающее действия Китая в Синьцзяне, но, что удивительно, еще более трех десятков государств, включая Пакистан и Саудовскую Аравию, подписали собственное письмо, в котором они высоко оценивают "замечательные достижения" Китая в области прав человека и его усилия по "борьбе с терроризмом" в Синьцзяне.