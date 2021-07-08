"Слуга народа" хочет идти по пути Компартии Китая? О чем говорит резонансное заявление Арахамии

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что одноименная украинская партия намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая (КПК) в управлении экономикой и построении государства. Такое сообщение сделало в среду, 6 июля, госагентство КНР Синьхуа, ссылаясь на интервью Арахамии китайским СМИ.

Эти заявления, а также критику, которой они уже подверглись, проанализировал для "Телеграфа" политолог-международник Денис Пилаш.

"Заявления Арахамии о "совпадающих принципах" правящих партий Украины и Китая вызвали закономерную критику, особенно в свете относительно недавних сообщений о подавлении китайскими властями протестного движения в Гонконге, о заключении уйгурского населения в лагеря, о скандальной системе "социального рейтинга" и многочисленных примерах цензуры. Хотя, примечательно, что когда представители всех ведущих политических сил Украины не скупились на аналогичную похвалу некоторым другим недемократическим режимам, такой громкой негативной реакции не наблюдалось", – отмечает Денис Пилаш.

По его словам, наиболее показательный пример – Сингапур, названный американским писателем Уильямом Гибсоном "Диснейлендом со смертной казнью".

"Тамошний "электоральный авторитаризм" не мешает украинским политикам превозносить его как образец для подражания. Пожалуй, только выступление Галины Третьяковой (нардеп от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов – прим. авт.) с прославлением антисоциальных мер вплоть до принудительной стерилизации неимущего населения "по сингапурскому образцу" стало скандальным, – напоминает эксперт. – При этом понятно, что модели и полуторамиллиардного Китая, и маленького островного Сингапура сформировались в специфических условиях, крайне непохожих на украинские – и никакое механическое их заимствование невозможно. Но что поделать – некритическое восхищение "историями успеха" иностранных государств, даром, что они могут быть идеализированы и скрывать свои темные стороны, давно стало почестью украинского политикума. Достаточно вспомнить расхожие в свое время мантры "почему у Грузии получилось". Да и режим Лукашенко в Беларуси не так давно был популярен у отечественных деятелей (у некоторых остается таковым до сих пор)".

По мнению Дениса Пилаша, руководитель парламентской фракции "Слуги народа" сказал лишь то, что в агентстве "Синьхуа" хотели от него услышать.

"Многие критики в своем возмущении делают упор на то, что речь идет о Коммунистической партии Китая. Но если что и роднит "принципы" двух политических сил, то это разрыв между декларируемыми ими позициями и реальным политическим курсом. Несмотря на свое название и историю, ныне китайская компартия по факту занимается администрированием местной разновидности авторитарного капитализма. И явно преследует интересы не превозносимых в официальных документах рабочих и крестьян, но – миллионеров из числа бюрократов и предпринимателей, – подчеркивает политолог-международник. – И "Слуге народа", никогда не имевшей четкой идеологии и внятного политического видения, еще проще резко менять курс без особой оглядки на ожидания своих избирателей".

Налицо, по словам эксперта, и давно назревшая попытка диверсифицировать внешнеэкономические и международно-политические контакты Украины.

"Стремясь продемонстрировать свою однозначную ориентацию на США, украинские чиновники в последние годы игнорировали перспективные азиатские рынки. И подчас ставили под угрозу уже существующие торговые связи, – акцентирует Денис Пилаш. – Так, в русле американо-китайских торговых войн и личного визита тогдашнего трамповского эмиссара Джона Болтона в тупик зашла ситуация с предприятием "Мотор Сич". Вместе с тем налаживание взаимовыгодного украинско-китайского диалога возможно и при адекватном прагматизме, не сползающем ни в истерично-конфронтационную риторику, ни в отрицание нарушений прав человека и славословия Си Цзиньпину (на деле в процессе концентрации персональной власти сломавшему даже ту форму коллективного руководства и сменяемости поколений во главе КНР и КПК, которая существовала в последние десятилетия)".

Напомним, что решение вернуть "Мотор Сич" в государственную собственность, принятое в четверг, 11 марта, в ходе очередного заседания Совета нацбезопасности и обороны, привело к неприятным для Украины моментам с Китаем, ранее инвестировавшим в данное предприятие. Представителя внешнеполитического ведомства КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай требует, чтобы Украина защищала законные права и интересы китайских предприятий и инвесторов.

Также появились сообщения, что КНР якобы решила инвестировать в Крым. Всё тот же Чжао Лицзянь признал, что китайские компании поддерживают контакты с Крымом и сотрудничают с ним в соответствии с принципами рынка.

Ситуацию для "Телеграфа" проанализировал Дмитрий Ефремов - член Украинской ассоциации китаеведов, научный сотрудник Института изучения современного Китая имени Бориса Курца.