После решения по "Мотор сичи" Китай подыграл России в Крыму. Но могло быть хуже

Решение вернуть "Мотор Сич" в государственную собственность, принятое в четверг, 11 марта, в ходе очередного заседания Совета нацбезопасности и обороны, уже привело к неприятным моментам с Китаем, ранее инвестировавшим в данное предприятие. Представителя внешнеполитического ведомства КНР Чжао Лицзянь заявил, что Китай требует от Украины защитить права и интересы китайских предприятий и инвесторов.

Также появились сообщения, что Пекин в ответ якобы решил инвестировать в аннексированный Крым. Всё тот же Чжао Лицзянь признал, что китайские компании поддерживают контакты с Крымом и сотрудничают с ним в соответствии с принципами рынка.

Ситуацию для "Телеграфа" проанализировал Дмитрий Ефремов - ведущий специалист Центра международных исследований в Дипломатической академии Украины имени Геннадия Удовенко при МИД, синолог (китаевед).

Накануне появилась информация, что Китай направил в Крым комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии «для налаживания партнерских отношений».

"Для решения бизнес-вопросов между хозяйствующими субъектами, руководствующимися "принципами рынка", нет необходимости организовывать поездку целой делегации, да еще и в период ограничений, созданных противоэпидемическими мерами. Достаточно частных поездок и онлайн консультаций. Произошедшее можно рассматривать как политический жест, призванный продемонстрировать недовольство Пекина политикой украинских властей по отношению к китайским компаниям", - уверен Дмитрий Ефремов.

По его мнению, то, что был выбран именно такой - неприятный, но не острый вариант, а не, скажем, какие-либо более ощутимые торговые ограничения для украинских экспортеров, говорит, что эффект от жеста хорошо просчитывался.

"Сомневаюсь, что Крым после визита ждут инвестиции из Поднебесной. Китай очень бережно относится к капиталовложениям за рубежом. Его интересуют инфраструктурные и ресурсные объекты для размещения денег. Крым под Россией - это санкции, коррупция и риски. Все это понимают. Отвечать "да" на любые, в том числе сомнительные, предложения - нормальная практика для стиля ведения бизнеса восточных людей. Ответ "да" не означает "мы в деле". Не исключаю, что в обмен на визит делегации Китай выторговал у России какую-нибудь мелкую уступку по другому важному для него вопросу. Некоторые европейские политики и бизнесмены, реагируя на похожие стимулы со стороны России, тоже побывали в Крыму. Такова обратная сторона фасада мировой политики. И не только китайцы этим пользуются", - резюмирует эксперт.

Вопрос о возврате "Мотор Сичи" в собственность Украины поднялся после введения санкций против крупнейшего китайского инвестора "Skyrizon Aircraft Holdings Limited".

Возврат предприятия в госсобственность нанесет существенный удар по бюджету Украины, ведь китайская сторона инвестировала 100 миллионов долларов, которые придется вернуть, вероятно вместе со штрафом.

Стоит отметить, что многие эксперты связывают национализацию "Мотор сичи" с попыткой Киева построить хорошие отношения с Вашингтоном. США очень не хотели, чтобы Китай получал доступ к уникальному предприятию и технологиям построения вертолетных двигателей.