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Германия и США придумали, что сделают для Украины за достройку "Северного потока-2" - СМИ

Германия и США придумали, что сделают для Украины за достройку "Северного потока-2" - СМИ
23:10 Сегодня Телеграф

Германия обязалась использовать "рычаги давления", чтобы добиться продления срока действия договора о транзите российского газа через Украину еще на 10 лет. 

Об этом говорится в проекте соглашения между США и Германией касаемо "Северного потока 2", пишет Bloomberg.

В тексте соглашения указано, что ФРГ должна прибегнуть на государственном уровне к шагам, которые могут включать, например, применение санкций, в отношении России, если та попытается использовать энергоносители, как оружие против Украины. 

Также Германия этим договором будет обязана требовать действий на уровне ЕС, в числе которых может быть и ограничение поставок газа из России. 

Помимо того, США и Германия будут отстаивать инвестиции в "Зеленый фонд", который поможет Украине перейти на чистую энергетику. Согласно договоренности речь идет об 1 миллиарде долларов, из которых первые 175 миллионов выделит Германия

Ожидается, что этот договор будет подписан в ближайшие дни. 

Тем временем, пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки подтвердила, что во время встречи президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Ангелы Меркель обсуждался вопрос "Северного потока 2", но другие подробности по этой теме будут предоставлены позже.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Германия, Украина, США, Северный поток-2.
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