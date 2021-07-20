Партнерство Грузии, Молдовы и Украины: что думают на Западе о дружбе трех стран "против России"

В понедельник президенты Грузии, Молдовы и Украины встретились с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и совместно провозгласили свою приверженность европейскому будущему, что было равносильно тройному отпору России, которая угрожает всем трем странам в попытке сорвать их западные устремления.

Недавняя статья на сайте "Politico" рассказывает о встрече лидеров стран в Батуми. "Телеграм" предлагает вам ознакомиться с ее переводом.

Ярким проявлением проевропейского единства стала ежегодная Батумская конференция на черноморском побережье Грузии.

"У нас много общего", - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, стоя рядом с Шарлем Мишелем, Майей Санду из Молдовы и Владимиром Зеленским из Украины.

"Общее прошлое, общие вызовы нашему суверенитету и территориальной целостности, общие вызовы нашей безопасности и те попытки дестабилизации, которые могут исходить как от внешних сил, так и от внутренних сил", - сказала Зурабишвили. "Но нас объединяет еще и то, что мы не хотим возвращаться в прошлое. Мы готовы и полны решимости бороться за наше европейское будущее".

Она добавила: "Наш ответ ясен. Это европейский ответ. Ни авантюра, ни смирение, ни застой, а движение вперед, неуклонное движение в правильном направлении - в направлении Европы, и это называется стойкостью".

Мероприятие в понедельник стало заметным триумфом для 12-летней инициативы ЕС "Восточное партнерство", попытки охватить бывшие советские государства, которая за эти годы потерпела множество неудач и временами казалась более опасной, чем приносящей пользу.

Решение бывшего президента Украины Виктора Януковича отказаться от Восточного партнерства, нарушив обещание, данное своим гражданам, привело к революции на Майдане, а также к вторжению и аннексии Россией Крыма и к военному конфликту, который длится уже семь лет в Донбассе и до сих пор остается нерешенным.

Россия поддерживает замороженные военные конфликты на территориях всех трех стран, пытаясь помешать их стремлению приблизиться к ЕС.

Зеленский символическим жестом посетил в понедельник линию соприкосновения в конфликте из-за грузинского региона Абхазия, который оккупирован Россией и признан Москвой независимым государством.

В прошлом месяце белорусский диктатор Александр Лукашенко вывел свою страну из программы Восточного партнерства после того, как ЕС ввел ряд санкций из-за фальсифицированных президентских выборов в августе прошлого года, подавления демократических демонстрантов и вынужденной посадки пассажирского самолета Ryanair.

В Молдове Партия действия и солидарности Санду одержала громкую победу на парламентских выборах в этом месяце, проводя кампанию на проевропейской платформе. И в последние годы правительства Грузии и Украины неизменно подтверждали свое стремление вступить как в ЕС, так и в НАТО.

Позднее в заявлении для прессы Санду назвала соглашения о политической ассоциации и всеобъемлющие соглашения о свободной торговле, подписанные странами Восточного партнерства, "основой наших национальных программ реформ".

"Восточное партнерство - это большой успех для наших стран", - сказала она, добавив: "Сегодня мы с нашими друзьями из Грузии и Украины поделились своими взглядами на следующие шаги, которые наши страны могут предпринять для еще большего укрепления Восточного партнерства ... как страны, которые хотят строить Европу у себя дома, но при этом стать частью европейской семьи".

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Украину едет советник Госдепа США из-за беспокойства по газопроводу "Северный поток-2".