Никто не может позволить себе разговаривать с Украиной таким тоном, - Арестович о статье Politico

Статья американского издания Politico, в которой говорится о том, что США готовят сделку с Германией относительно запуска "Северного потока-2" и, в связи с этим, Вашингтон просит Киев не выступать с публичной критикой этого процесс, является следствием внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах.

Об этом "Телеграфу" заявил советник главы Офиса президента и спикер в ТКГ Алексей Арестович.

"Никто не может позволить себе разговаривать с суверенным государством таким тоном, эти принципы свято соблюдаются, и американцы точно их соблюдают. Они всегда подчёркивают, что мы независимое государство и принимаем независимые решения.

Я думаю, что эти заявления могут быть в какой-то степени отражением внутриполитической американской борьбы, потому что там есть разные силы, которые по-разному к этому относятся. И методы стратегической коммуникации для внутренних целей могут быть разные. Это сигнал от одних людей в руководстве Америки другим людям в руководстве", - прокомментировал Арестович.

Также, по мнению советника, для Украины все определит результат визита президента Владимира Зеленского в Штаты в ближайшее время.

"Меркель, когда вышла на пресс-конференцию с Байденом, несколько раз озвучила, что интересы Украины будут обеспечены. Вопрос - в каком объёме? Но они точно будут обеспечены. Просто сейчас идёт сложная дипломатическая борьба о том, насколько выгодным будет соглашение", - также прокомментировал Арестович.

Напомним, несколько недель назад замглавы Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Телеграфу" заявил, что есть механизмы, способные сорвать запуск "Северного потока-2".