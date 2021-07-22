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Никто за нас все вопросы не решит: что должна делать Украина на фоне новой сделки по "Северному потоку-2"

Никто за нас все вопросы не решит: что должна делать Украина на фоне новой сделки по "Северному потоку-2"
06:41 Сегодня Телеграф

Из-за беспокойства Украины касательно российского газопровода "Северного потока-2" в Киев прибыл советник Госдепа США Дерек Чолле.

Визит проходит на фоне сообщений, что в ближайшее время США и Германия объявят о сделке по поводу СП-2.

В статье американского издания Politico сообщается, что администрация Байдена призывает украинских политиков не критиковать будущее соглашение.

Комментируя эту статью "Телеграфу", советник главы Офиса президента и спикер в ТКГ Алексей Арестович заявил, что никто не может позволить себе разговаривать с суверенным государством таким тоном.

Эксперты рассказали "Телеграфу", почему Украина проиграла в этой газовой геополитической игре, а также – что еще можно сделать, чтобы потери были не столь ощутимы.

Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ", член Политсовета парии "Сила и Честь" Олег Белоколос считает, что во времена Администрации Трампа США делали всё возможное для остановки российского проекта "Северный поток-2". И были весьма близки к своей цели.

"Уже видно, что президент Байден занял другую позицию. Он решил не обострять отношений с европейским лидером – Германией. Вероятно, сегодняшний Вашингтон намерен урегулировать все спорные вопросы относительно данного проекта с Берлином", – говорит эксперт.

Что делать в данной ситуации Украине? Олег Белоколос дает такой ответ: "Не секрет, что "Северный поток-2" непосредственно затрагивает национальные интересы ряда стран Восточной Европы, включая Польшу. Очевидно, Киеву необходимо уже в ближайшее время провести с ними предметные консультации с целью оперативной выработки совместной позиции относительно положений упомянутого соглашения между США и Германией".

 

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук уверен, что нужно говорить не о шансах остановить СП-2, а о шансе Украины договориться с Россией о гарантиях транзита газа на уровне 50-60 млрд. куб. м.

"Это можно было сделать только прямыми переговорами с "Газпромом". И это нужно было делать еще в 2014-2015 годах. Если причиной, которая препятствовала прямым переговорам, является конфликт, то тогда сразу нужно было готовиться к проигрышу в ситуации с СП-2. Ни США, ни ЕС в целом, ни Германия в частности за нас этот вопрос не решали бы. Различные санкции только подкормили в Украине мысли, что кто-то за нас сделает нашу работу", – считает эксперт.

По его мнению, договоренность США и Германии не будет реально касаться Украины. Максимум – теоретические заверения о гарантиях.

"В этой сделке будет больше аспектов новой энергетической политики США по отношению к ЕС, и политики Германии на рынке газа ЕС. То есть, даже эта ожидаемая сделка будет "об Украине без Украины". Единственное, что нас спасает – это рост спроса на газ в ЕС. Если это произойдет, наша газотранспортная система (ГТС) на период 2024-2044 гг имеет шансы на объем транзита не менее 40 млрд. куб. м. Поэтому не всё так плохо, – считает Юрий Корольчук. – Кроме того, что сама ГТС, скорее всего, будет в той или иной степени передана в управление пула компаний ЕС".

 

Магистр государственного управления, политолог, социолог Владимир Воля констатирует, что украинское руководство не является субъектом в переговорах по определению будущего после запуска СП-2.

"Официальный Киев сосредоточился на ложной стратегии остановки данного проекта. Который уже можно считать свершившимся, хоть не исключены попытки блокировать его сертификацию и запуск. Но это завершится так же безрезультатно, как и попытки сорвать собственно строительство", – прогнозирует политолог.

Он считает, что у США на момент прихода к власти Байдена не было возможности остановить СП-2. Ведь тот уже был фактически построен.

"Да и Германии не найдется ни одой политпартии, которая согласиться компенсировать из госбюджета немецкому бизнесу, иностранному бизнесу убытки от демонтажа уже готового трубопровода, – уверен Владимир Воля. – Что дальше? От Украины мало что зависит. А по той информации, что есть, можно говорить, что пакет гарантий нашей стране со стороны США и Германии хоть и позитивен сам по себе, но далеко полный с точки зрения потерь, которые мы понесем из-за фактической потери статуса стратегически важной для ЕС страны-транзитера".

 

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич обращает внимание, что США, которые якобы боролись с СП-2 потому что отстаивали свои интересны, в том числе касательно поставок сжиженного газа, не способны сейчас заместить недостающие объемы газа на европейском рынке.

"Разговоры о том, что США блокировали СП-2, чтобы получить свою долю на энергорынке ЕС, дезавуированы текущей ситуацией, – отмечает эксперт. – Да и вряд ли американцы могли остановить "Северный поток-2".  В проект были вложены значительные средства. Не только российские, но и европейские. Всё, что ранее было сделано в рамках санкций, лишь отсрочило его реализацию. К тому же сама по себе ситуация с противодействием ему выглядела странно. Допустим, РФ завтра скажет – мы против какого-то проекта США в третьих странах. И что? На каком основании они будут его останавливать или отменять? Это противоречит и здравому смыслу, и международному праву. И в данном случае всё выглядело в какой-то мере как вмешательство Штатов в суверенные дела ЕС. Потому США и не могли остановить СП-2, являющийся проектом не только компании "Газпром", но и ряда европейский компаний".

Украине сейчас, по словам Дмитрия Марунича, остается надеяться, что после 2023 года, когда истекает пятилетний контракт с "Газпромом", будет подписан новый транзитный договор. В идеале – на 40 млрд кубов в год.

"Также следует заниматься мероприятиями по приведению своей ГТС в те рамки, которые будут после 2023 года. Модернизировать ее под новые условия, когда транзит, скорее всего, будет значительно снижен по сравнению с нынешним. Таковы реалии, – резюмирует эксперт. – И бессмысленно рассуждать о том, как мы могли бы остановить СП-2 – и могли ли вообще".

Позитивным для нас, считает Дмитрий Марунич, может стать рост доли российского газа на европейском рынке (хоть там есть определенные ограничения) либо увеличение общего потребления газа странами ЕС. Правда и тут, отмечает эксперт, есть проблема в виде курса на декарбонизацию (подразумевает снижение выбросов углекислого газа - СО2), который избрали страны ЕС.

"Если вдруг потребление российского газа Европой возрастет, Украина может рассчитывать на увеличение транзита, – поясняет эксперт. – Даже при построенных и запущенных обходных газопроводах - СП-1, СП-2, Турецкий поток".

В связи с активизацией разговоров относительно скорого запуска "Северного потока-2" в команде президента Зеленского пригрозили, что Украина может развернуться в сторону Китая, если западные партнеры не будут учитывать интересы нашей страны.

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква в интервью "Телеграфу" заявил, что есть механизмы, способные сорвать запуск "Северного потока-2".

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса рассказал "Телеграфу", какие три важных вывода следует сделать из истории вокруг "Северного потока-2".

Светник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Телеграфу" заверил, что Украина продолжит работу на всех уровнях – от политического до информационного, чтобы не допустить возможности применения против Украины, и против Европы в целом, политического оружия России, которым может стать "Северный поток-2".

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Украина, США, ГТС, Россия, Транзит, Юрий Корольчук, Дмитрий Марунич, Северный поток-2, Владимир Воля, Олег Белоколос.
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