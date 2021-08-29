Встречу Зеленского и Байдена перенесли

Планировалось, что президенты встретятся в августе.

Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена перенесена на 1 сентября.

Эту информацию подтвердили в Белом доме, пишет Голос Америки.

Издание указывает, что, согласно изначальным планам, встреча президентов должна была состояться 31 августа, а на 1 сентября у Зеленского были запланированы другие мероприятия в США.

Что стало причиной очередного переноса не сообщается.

Стоит отметить, что визит президента Украины в Вашингтон переносился несколько раз.

Изначально Зеленский сообщал, что встреча с Байденом состоится в июле этого года, однако из-за ситуации в Афганистане, визит перенесли на конец августа.

Американская сторона предлагала провести встречу до Дня Независимости Украины, но этого опять не произошло.

Позже стало известно, что они встретятся 30 августа, но затем эту дату перенесли на 31 августа. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что причиной тому стало "расширение программы визита".

Напомним, политолог-международник, бизнес-аналитик Георгий Кухалейшвили рассказал "Телеграфу", почему это произошло и на каком уровне остаются украинско-американские отношения.