У Кабулі прогримів новий вибух: в будинок біля аеропорту потрапила ракета, є жертви (відео)

Раніше Джо Байден попередив про помсту за загиблих в результаті терактів американців

У неділю, 29 серпня, у захопленому бойовиками "Талібану" Кабулі прогримів потужний вибух. Припускають, що в один з будинків поблизу міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая потрапила ракета. Сталося це після того, як посольство США закликало людей терміново покинути аеропорт і території поблизу його.

Про вибух 29 серпня повідомляє афганське ЗМІ "TOLOnews".

Точної інформації про жертви поки що немає, але афганське інформаційне агентство "Asvaka" повідомило, що як мінімум дві людини загинули і троє отримали поранення в результаті ракетного обстрілу біля аеропорту Кабула.

Варто відзначити, що 27 серпня на брифінгу у Вашингтоні президент США Джо Байден заявив про готовність до жорстких заходів після серії терактів в Кабулі, де загинули десятки людей, в тому числі американці.

Нагадуємо, що теракти в Афганістані почалися 26 серпня. Тоді біля міжнародного аеропорту Кабула смертник підірвав себе в натовпі, через що постраждав не тільки він, а й інші люди.

Незадовго після цього в аеропорту біля готелю з американцями прогримів другий вибух. В результаті цього загинули 13 осіб, ще понад 50 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед загиблих і потерпілих були військовослужбовці з США. Після цього Байден пообіцяв помститися за загибель своїх людей.

На цьому вибухи не закінчилися і ввечері того ж дня в Кабулі поблизу згорілого мосту в машині спрацювала міна.

Нагадуємо, що в результаті серії терактів загинули як мінімум 170 осіб — ще близько 200 отримали поранення.

Також 26 серпня "Телеграф" повідомляв, що в Україні заявили про підготовку четвертого евакуаційного рейсу на 90 осіб для вивезення громадян з Афганістану. Близько сотні українців і членів їх сімей просять про допомогу.