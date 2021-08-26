Укр

Украина готовит четвертый эвакуационный рейс из Афганистана на 90 человек, — Кулеба

Автор
А. Дворовенко
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Украина готовит четвертый эвакуационный рейс из Афганистана на 90 человек, — Кулеба Новость обновлена 26 августа 2021, 15:54
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

По возможности Украина также эвакуирует из Кабула граждан других государств

Украинские власти заявили о подготовке четвертого эвакуационного рейса для вывоза граждан из Афганистана. По предварительным данным, в эвакуации нуждаются около сотни украинцев и членов их семей.

Об этом в четверг, 26 августа, во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, сейчас в эвакуации из Кабула нуждаются примерно 90 человек, среди которых граждане Украины, члены их семей и люди из списков других стран-партнеров, которые присылают запросы Украине с просьбой эвакуировать из Афганистана их граждан.

Кулеба отметил, что приоритет будет предоставляться именно гражданам Украины, а других людей эвакуируют, если будет такая возможность.

"Мы не остановимся в возвращении граждан, пока не убедимся, что вывезли всех, кто хотел быть вывезен", — заявил глава МИД.

Министр также раскрыл детали о предыдущих рейсах. В частности, что военный самолет профинансировала Украина из госбюджета, а за гражданские самолеты, которые эвакуировали людей, Украина не платила, ведь их полеты организовали благодаря политическим договоренностям.

Напомним, что Украина тремя рейсами эвакуировали из Афганистана более 250 человек. При этом, по предварительным данным МИД, эвакуации из Кабула требуют еще около 50 граждан Украины.

Как сообщал "Телеграф" ранее, эвакуацию осложняет тот факт, что из аэропорта Кабула буквально после вылета последнего украинского эвакуационного борту запретили все дальнейшие вылеты.

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