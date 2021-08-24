В Афганістані залишаються понад 50 українців: попередня влада заявляє про викрадення дітей та літніх людей

Дітей та літніх людей використовують як "живий щит" для пересування

Попередня влада Афганістану, яка очолювала країну до захоплення талібами, заявила про масові викрадення дітей та літніх людей. Таліби використовують їх як "живий щит".

Про це пізно ввечері у понеділок, 24 серпня, написав колишній віце-президент Афганістану Армулла Салех у Twitter.

За його словами, тисячі жінок та дітей змушені були тікати в гори, адже останні два дні таліби викрадають дітей та літніх людей, використовуючи їх як щити для пересування чи при обшуку будинків.

Також Салех повідомив, що таліби перестали пропускати продукти і паливо в долину Андараб і про те, що гуманітарна ситуація в Афганістані зараз жахлива.

Тим часом в Афганістані все ще залишаються близько 50 громадян України, які за минулий тиждень не змогли пробитися в аеропорт Кабула для евакуації. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, зазначивши, що влада України опрацьовує подальші шляхи для їх повернення.

Ситуацію ускладнює той факт, що з аеропорту Кабула буквально після вильоту останнього українського евакуаційного борту заборонили всі подальші вильоти.

Раніше "Телеграф" повідомляв, з якими складнощами зіштовхнулися українські військові під час евакуації людей з Афганістану.