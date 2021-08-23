В Афганістані таліби перейшли у наступ на "партизанський" штат Панджшер

Штат Панджшер на даний момент контролюється проамериканськими бойовиками

В Афганістані таліби заявили про наступ на Панджшерську долину — частину Афганістану, яку ще не контролює "Талібан". Місцева влада збираються дати відсіч у разі нападу.

Про це пізно ввечері в неділю, 22 серпня, повідомляє AFP.

Повідомляється, що сотні моджахедів прямують в сторону штату Панджшер після того, як місцева влада штату відмовилася передавати його "Талібану" мирним шляхом. Таліби планують взяти над "партизанським" штатом контроль.

Відомо, що штат Панджшер контролюється бойовиками Північного Альянсу, які об’єдналися з США ще в 2001 році для повалення Талібану. Їх командиром на даним момент є Ахмад Масуд — син убитого за кілька днів до терактів командира Північного Альянсу.

Масуд в коментарі "Аль-Арабії" заявив, що якщо Талібан почне напад, вони будуть чинити опір.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як буде жити Афганістан під владою "Талібану". Також ми писали, що після захоплення Кабула таліби, незважаючи на всі свої обіцянки, застосовують насильство на вулицях захоплених міст.