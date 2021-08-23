В Афганистане талибы перешли в наступление на “партизанский” штат Панджшер

Штат Панджшер на данный момент контролируется проамериканскими боевиками

В Афганистане талибы заявили о наступлении на Панджшерскую долину — часть Афганистана, которую еще не контролирует "Талибан". Местные власти собираются дать отпор в случае нападения.

Об этом поздно вечером в воскресенье, 22 августа, сообщает AFP.

Сообщается, что сотни моджахедов направились в сторону штата Панджшер после того, как местные власти штата отказались передавать его "Талибану" мирным путем. Талибы планируют взять над "партизанским" штатом контроль.

Известно, что штат Панджшер контролируется боевиками Северного Альянса, объединившимися с США еще в 2001 году для свержения Талибана. Их командиром на данным момент является Ахмад Масуд — сын убитого за несколько дней до терактов командира Северного Альянса.

Масуд в комментарии "Аль-Арабии" заявил, что если Талибан начнет нападение, они намерены сопротивляться.

Ранее "Телеграф" сообщал, как будет жить Афганистан под властью "Талибана". Также мы писали, что после захвата Кабула талибы, несмотря на все свои обещания, применяют насилие на улицах захваченных городов.