"У нас фактично вкрали літак": у МЗС України розповіли про спроби зриву евакуації з Кабула

Український літак захоплювали озброєні люди

У Міністерстві закордонних справ розповіли, як проходить евакуація громадян з аеропорту Кабула. Кілька разів літак з українськими військовими захоплювати інші люди, а деякі спроби евакуації просто зривалися.

Про це у вівторок, 24 серпня, розповів заступник міністра закордонних справ Євген Єнін у коментарі "Громадському радіо".

За його словами, минулого тижня український літак захопили невідомі озброєні люди і військовим довелося вилетіти в Іран без українців на борту.

"У вівторок (17 серпня — ред.) у нас фактично вкрали літак – він вилетів в Іран з невідомою групою пасажирів на борту замість того, щоб вивезти українців", — повідомив заступник голови МЗС.

Крім того, зазначив Єнін, три наступні спроби евакуації теж не були успішними, адже громадянам України не вдавалося потрапити на територію аеропорту в Кабулі. Заступник міністра додав, що минулий тиждень МЗС працювало у режимі "краш-тесту".

Нагадаємо, Україна здійснила вже три евакуаційних рейси з Кабула у Київ. Першим рейсом 16 серпня евакуювали 79 громадян, у їх числі всесвітньо відома режисерка Карімі.

Другий рейс, який прибув з Кабула у Київ 22 серпня, евакуював 83 особи. У їх числі громадяни України, журналісти Wall Street Journal і Радіо Свобода, які були в найбільшій небезпеці, діти, жінки. Крім того, вдалося евакуювати українців, які застрягли на військовій базі під Кабулом.

А третій рейс, як повідомляв "Телеграф", прибув з Кабула у Київ 23 серпня з 98 особами, серед яких 41 українець і члени їх сімей. Цікаво, що відразу після вильоту українського літака з Кабула Афганістан закрив подальші вильоти.

Станом на зараз в Афганістані залишилося щонайменше близько 50 громадян України, і зараз МЗС шукає способи їх повернути.