З Афганістану не можуть вибратися півтори сотні українців: що говорять у МЗС

Наразі життю українських громадян у Кабулі нічого не загрожує, — стверджують у МЗС

У заручниках ситуації в Афганістані опинилися понад півтори сотні громадян України. Всі вони звернулися у дипвідомства та просять повернути їх додому.

Про це у вівторок, 17 серпня, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Facebook.

За його словами, з проханням про допомогу до дипломатів звернулися 153 українці, які зараз перебувають в Афганістані.

"Це громадяни України, які перебувають на військовій базі, де виконували роботи за контрактом; українці афганського походження, які відвідували родичів; бізнесмени та інші громадяни України. Найважче зараз — це, щоб вони дісталися кабульського аеропорту", — написав міністр.

При цьому Кулеба запевнив, що інформація у ЗМІ про "кинутих напризволяще державою українців — брехня".

Міністр стверджує, що з усіма громадянами, які просять про допомогу, постійно виходять на зв’язок. Також держава знає про місце їх перебування і той факт, що прямої загрози їх життю наразі немає.

При цьому міністр не оминув увагою той факт, що після евакуації з Афганістану 80 осіб інші країни відреагували вкрай позитивно, чого не скажеш про українські ЗМІ.

"Україна в ніч на неділю зробила те, чого не змогла зробити майже жодна інша держава. Ми забрали усіх громадян України, які змогли дістатися аеропорту в умовах логістичного апокаліпсису. Однак роботи там — непочатий край", — додав Кулеба.

Нагадаємо, як писав "Телеграф" раніше, речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що у Кабулі можуть перебувати до 50 громадян України і з усіма ними вдалося встановити зв’язок. Водночас, з евакуацією наших громадян виникли проблеми — український літак не зміг вилетіти з аеропорту Кабула. На цю ситуацію відреагували волонтери — вони зазначили, що літак евакуював з Афганістану 80 громадян, однак лише 8 з них були українцями.