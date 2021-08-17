Из Афганистана не могут выбраться полторы сотни украинцев: что говорят в МИД

Сейчас жизни украинских граждан в Кабуле ничего не угрожает, — утверждают в МИД

В заложниках ситуации в Афганистане оказались более полторы сотни граждан Украины. Все они обратились в дипведомства и просят вернуть их домой.

Об этом во вторник, 17 августа, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Facebook.

По его словам, с просьбой о помощи к дипломатам обратились 153 украинцы, которые сейчас находятся в Афганистане.

"Это граждане Украины, которые находятся на военной базе, где выполняли работы по контракту; украинцы афганского происхождения, посещали родственников; бизнесмены и другие граждане Украины. Самое главное сейчас — это, чтобы они достались кабульского аэропорта", — написал министр.

При этом Кулеба заверил, что информация в СМИ о "брошенных на произвол судьбы государством украинцев — ложь".

Министр утверждает, что со всеми гражданами, которые просят о помощи, постоянно выходят на связь. Также государство знает о месте их нахождения и том факте, что прямой угрозы их жизни пока нет.

При этом министр не обошел вниманием тот факт, что после эвакуации Украиной из Афганистана 80 человек другие страны отреагировали крайне положительно, чего не скажешь об украинских СМИ.

"Украина в ночь на воскресенье сделала то, чего не смогла сделать почти ни одно другое государство. Мы забрали всех граждан Украины, которые смогли добраться до аэропорта в условиях логистического апокалипсиса. Однако работы там — непочатый край", — добавил Кулеба.

Напомним, как писал "Телеграф" ранее, представитель МИД Олег Николенко сообщил, что в Кабуле могут находиться до 50 граждан Украины и со всеми ними удалось установить связь. В то же время, с эвакуацией наших граждан возникли проблемы — украинский самолет не смог вылететь из аэропорта Кабула. На эту ситуацию отреагировали волонтеры — они отметили, что самолет эвакуировал из Афганистана 80 граждан, но только 8 из них были украинском.