Українців не можуть евакуювати з Афганістану: у МЗС запевняють, що літак є

Навіть якщо літак полетить з Афганістану, то не факт, що туди зможуть надіслати ще один.

У МЗС України повідомили, що в аеропорту афганського Кабула знаходиться український літак, але поки він не може вилетіти.

Про це повідомив глава українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба, передає Інтерфакс-Україна.

"Зараз найбільша проблема в тому, що у нас є борт, який там знаходиться, який не може вилетіти", — сказав він.

За його словами, літак "теоретично" зможе полетіти з Афганістану, проте незрозуміло чи прибуде туди ще один.

Кулеба зазначив, що в даний момент вирішується питання про евакуацію всіх бажаючих громадян України, але додав, що на вільні місця будуть взяті іноземні громадяни, в тому числі і громадяни Афганістану.

Глава МЗС додав, що зараз відомо про близько 50 українців, які висловили бажання виїхати з країни.

Тим українцям, які хочуть покинути Афганістан, необхідно звернутися до посольства в Таджикистані або Пакистані

Крім того Кулеба заявив, що МЗС пропонує евакуацію всіх українців, проте відомство не знає, де можуть перебувати конкретні громадяни, а тому він ще раз закликав їх дати про себе знати.

Як повідомлялося раніше, після того, як терористична організація "Талібан" захопила контроль в Афганістані, в столиці країни Кабулі розпочався цілковитий хаос. Тисячі людей намагалися штурмувати аеропорт, щоб покинути країну.

Деякі з них намагалися полетіти навіть чіпляючись за шасі і фюзеляжі американських військових літаків.