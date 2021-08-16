Из Афганистана не могут выбраться десятки украинцев: что говорят в МИД
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Дипломаты пытаются помочь украинцам
В Афганистане, где боевики "Талибан" захватили власть и люди пытаются убежать со страны, цепляясь за военные самолеты США, продолжают находиться до 50 граждан Украины. Сейчас дипломаты уточняют, кто из них хочет эвакуироваться с опасной территории.
Об этом в понедельник, 16 августа, "Интерфаксу" сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
"По информации МИД, в Афганистане продолжают находиться до 50 украинцев. Почти со всеми ныне установлена связь, дипломаты уточняют, кто из них желает быть эвакуированным", — говорит Николенко.
По его словам, в украинском министерстве сейчас прорабатывают все возможные пути безопасной эвакуации с Афганистана. Кроме того, рассматривается использование возможностей иностранных партнеров.
"Держим ситуацию на особом контроле", — утверждает Николенко.
Спикер также заявил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба дал распоряжение как можно скорее усилить посольство Украины в Душанбе, которое отвечает за Афганистан.
"Теперь сразу два украинских дипломатические представительства — в Таджикистане и Пакистане — мониторят ситуацию и готовы помогать нашим гражданам", — говорит Никоненко.
Немного ранее украинский самолет уже вывез из опасной для жизни территории Афганистана 79 человек: восемь из них граждане Украины, остальные — Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.
Ранее «Телеграф» сообщал, что такое "Талибан", за что они убивают людей и как им удалось взять власть в Афганистане.
Также мы писали, что в ближайшие 10 лет Талибан станет субъектом международной политики и это будет официальная власть, с которой придётся разговаривать.
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