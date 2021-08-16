Украинец оказался заблокированным в Кабуле и не может эвакуироваться: подробности

Жительница Одесской области Валерия Ибрагимова рассказала, почему ее муж не может выбраться из Афганистана, власть в котором взяли под контроль талибы

В Афганистане, в связи с обострением обстановки из-за действий исламистского движения "Талибан", не могут эвакуироваться сотни человек, среди которых и украинцы. Супруга одного из них Валерия Ибрагимова рассказала в комментарии "Телеграфу", почему мужчине не удается вылететь домой из Кабула.

По словам жительницы города Болград Одесской области, ее муж работает в Афганистане на контрактной основе с одной из компаний, занимающих охранной деятельностью. Завтра он планировал лететь домой в отпуск, но в связи с обострением ситуации оказался заблокированным на базе компании. Вместе с ним там находятся около 500 человек: еще 11 граждан Украины, местные, а также иностранцы из Румынии, Болгарии, Грузии, Британии и Непала.

"В пятницу им сообщили, что базу полностью эвакуируют, а все иностранцы 18-19 числа улетают домой. Но события начали набирать обороты с такой силой, что их просто не успели или не захотели эвакуировать. В субботу вечером всех отвезли в Британское посольство, но потом вернули обратно на базу и заявили, что рейс отменяется", — рассказывает Валерия.

Ситуация в городе обострилась, а в аэропорту начался настоящий хаос, поэтому регулярные рейсы отменены.

Утром в понедельник к базе пришли представители Талибана, которые остаются там до сих пор.

"Талибы пришли их разоружать, вроде бы процесс прошел мирно, без стрельбы. Ранее компания дала указание, что если увидят талибов, вести себя мирно и спокойно, не направлять оружие в их сторону, — сообщила украинка. — Сейчас муж и другие сотрудники находятся внутри базы, а талибы взяли базу, грубо говоря, в кольцо. Работники не понимают до конца ситуации, в которой оказались: их охраняют либо же взяли в заложники?"

Выехать с базы, по словам Валерии, сейчас невозможно. Как рассказал ей муж, в воскресенье компания предоставила семь машин для подвоза в аэропорт, но три машины с людьми пропали по дороге.

Валерия отмечает, что связаться с Консульством Украины в Таджикистане (непосредственно в Афганистане представительства нет) или Министерством иностранных дел Украины напрямую не смогла.

"Писали, звонили. Они просто не берут трубку. Пять минут играет успокаивающая музыка. А если я непосредственно нахожусь в другой стране, мне угрожает опасность? За это время со мной что угодно можно сделать", — говорит женщина.

Достучаться до представительства, по словам Валерии, удалось только после оформления депутатского запроса Вадимом Шкаровским (замглавы Одесского облсовета, к которому обратилась женщина). С базой наконец-то связалось Украинское консульство. Валерия говорит, что никакой конкретики в ведомстве не озвучили, но хотя бы вышли на связь с заблокированными украинцами.

Супруг остается с женой на связи. По его словам, на базе достаточно продовольствия.

Ранее "Телеграф" сообщал, что МИД заявил о 50 украинцах, которые продолжают находиться в Афганистане. В министерстве уверяют, что со всеми установлен контакт.