Українець виявився заблокованим в Кабулі та не може евакуюватися: подробиці

Мешканка Одеської області Валерія Ібрагімова розповіла, чому її чоловік не може вибратися з Афганістану, владу в якому взяли під контроль таліби

В Афганістані, в зв'язку з загостренням обстановки через дії ісламістського руху "Талібан", не можуть евакуюватися сотні людей, серед яких і українці. Дружина одного з них Валерія Ібрагімова розповіла в коментарі "Телеграфу", чому чоловіку не вдається вилетіти додому з Кабулу.

За словами мешканки міста Болград Одеської області, її чоловік працює в Афганістані на контрактній основі з однією з компаній, що займається охоронною діяльністю. Завтра він планував летіти додому у відпустку, але в зв'язку з загостренням ситуації виявився заблокованим на базі компанії. Разом із ним там перебувають близько 500 осіб: ще 11 громадян України, місцеві, а також іноземці з Румунії, Болгарії, Грузії, Британії та Непалу.

"У п'ятницю їм повідомили, що базу повністю евакуюють, а всі іноземці 18-19 числа відлітають додому. Але події почали набирати обертів з такою силою, що їх просто не встигли або не захотіли евакуювати. У суботу ввечері всіх відвезли в Британське посольство, але потім повернули назад на базу і заявили, що рейс скасовується", - розповідає Валерія.

Ситуація в місті загострилася, а в аеропорту почався справжній хаос, тому регулярні рейси скасовані.

Вранці в понеділок до бази прийшли представники Талібану, які залишаються там до сих пір.

"Таліби прийшли їх роззброювати, начебто процес пройшов мирно, без стрілянини. Раніше компанія дала вказівку, що якщо побачать талібів, вести себе мирно і спокійно, не направляти зброю в їх сторону, - повідомила українка. - Зараз чоловік та інші співробітники перебувають усередині бази, а таліби взяли базу, грубо кажучи, в кільце. Працівники не розуміють до кінця ситуації, в якій опинилися: їх охороняють або ж взяли в заручники?"

Виїхати з бази, за словами Валерії, зараз неможливо. Як розповів їй чоловік, у неділю компанія надала сім машин для підвозу в аеропорт, але три машини з людьми пропали дорогою.

Валерія зазначає, що зв'язатися з Консульством України в Таджикистані (безпосередньо в Афганістані представництва немає) або Міністерством закордонних справ України безпосередньо не змогла.

"Писали, дзвонили. Вони просто не беруть трубку. П'ять хвилин грає заспокійлива музика. А якщо я безпосередньо перебуваю в іншій країні, мені загрожує небезпека? За цей час зі мною що завгодно можна зробити", - говорить жінка.

Достукатися до представництва, за словами Валерії, вдалося тільки після оформлення депутатського запиту Вадимом Шкарівським (заступник голови Одеської облради, до якого звернулася жінка). З базою нарешті зв'язалося Українське консульство. Валерія говорить, що ніякої конкретики у відомстві не озвучили, але хоча б вийшли на зв'язок із заблокованими українцями.

Чоловік залишається з дружиною на зв'язку. За його словами, на базі досить продовольства.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що МЗС заявив про 50 українців, які продовжують перебувати в Афганістані. У міністерстві запевняють, що з усіма встановлений контакт.