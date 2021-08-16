З Афганістану не можуть вибратися десятки українців: що кажуть у МЗС

Дипломати намагаються допомогти українцям

В Афганістані, де бойовики "Талібан" захопили владу і люди намагаються втекти з країни, чіпляючись за військові літаки США, продовжують перебувати до 50 громадян України. Зараз дипломати уточнюють, хто з них хоче евакуюватися з небезпечної території.

Про це в понеділок, 16 серпня, "Інтерфаксу" повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"За інформацією МЗС, в Афганістані продовжують перебувати до 50 українців. Майже з усіма нині встановлено зв'язок, дипломати уточнюють, хто з них бажає бути евакуйованим", — говорить Ніколенко.

За його словами, в українському міністерстві зараз опрацьовують всі можливі шляхи безпечної евакуації з Афганістану. Крім того, розглядається використання можливостей закордонних партнерів.

"Тримаємо ситуацію на особливому контролі", — стверджує Ніколенко.

Спікер також заявив, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дав розпорядження якнайшвидше посилити посольство України в Душанбе, яке відповідає за Афганістан.

"Тепер відразу два українських дипломатичних представництва — в Таджикистані і Пакистані — моніторять ситуацію і готові допомагати нашим громадянам", — говорить Никоненко.

Трохи раніше український літак вже вивіз із небезпечної для життя території Афганістану 79 осіб: вісім з них громадяни України, решта — Нідерландів, Хорватії, Білорусі, Афганістану.

Раніше «Телеграф» повідомляв, що таке "Талібан", за що вони вбивають людей і як їм вдалося взяти владу в Афганістані.

Також ми наводили думку, що в найближчі 10 років Талібан стане суб'єктом міжнародної політики і це буде офіційна влада, з якою доведеться розмовляти.