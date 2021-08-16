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"Талибан" теперь официальная власть, с ней придется разговаривать, - Игар Тышкевич

"Талибан" теперь официальная власть, с ней придется разговаривать, - Игар Тышкевич
Обновлено 12:17 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В ближайшие 10 лет Талибан, который захватил власть в Афганистане, станет субъектом международной политики и это будет официальная власть, с которой придётся разговаривать.

Такое мнение выразил эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич на своей странице в Facebook:

"20-летний юбилей чего? Или немного о Талибане, США и об иллюзиях. США вошли в Афганистан под лозунгом борьбы с Аль Каида (которая была в союзе с Талибаном).

На момент вторжения до 1/3 территории Афганистана контролирован "Северный Альянс", основой обеспечения устойчивости которого являлась торговля драгоценными камнями и редкоземельными элементами. Идеология - приемлемый для стран Запада умеренный исламизм и антикоммунизм.

Операция США должна была привести к перелому. Формально она привела - Талибан утратил контроль над большинством городов. В Афганистане к власти приведено новое демократическое правительство.

Но его формирование было достаточно специфическим - возврат из эмиграции части лидеров, которые не воспринимались в Афганистане, игнорирование национальных и племенных особенностей. И, наконец политика оккупационных войск, которые, сидя на базах, не слишком стремились налаживать контакты на местном уровне.

Результат - демократическая ширма и возможность объявить о победе. И огромные программы помощи. По разным расчётам, за 20 лет США влили в страну от 870 до 960 миллиардов долларов.

Реальный результат - расцвет коррупции (вспоминаем "авторитетность" вернувшихся и появившихся лидеров), чему способствовало игнорирование национальной и племенной специфики и особенности "низовой дипломатии" оккупационных войск.

Не удивительно, что уже с 2015-16 годов афганская власть потеряла "ночь". То есть днём можно было говорить о контроле, ночью воспитательные беседы с населением проводили Талибы.

Вершиной стали президентские выборы 2019 года, в которых приняло участие только около 2 млн человек (из примерно 32 млн населения), дата оглашения результатов на которых переносилась дважды (голосование формально прошло 28.09, результаты 22.12), а процедура вызывала гомерический хохот у того, кто хотя бы однажды видел нормальный избирательный процесс. Тем не менее, выборы были признаны "демократичными" и появился президент Аршаф Гани. Выпускник Колумбийского университета, поработавший во Всемирном Банке, но чужой местному населению. Да, кстати, явка в 2 млн - результат "совета" Талибов не ходить на выборы.

Но афганские проамериканские элиты не видели угрозы в таком положении. Они считали что разговоры Вашингтона о поддержке "демократии" о "зонтике безопасности" - хорошая гарантия. И не увидели изменения глобальной повестки. В том числе того, что в новой шкале приоритетов США их страна постепенно выпадает из первого десятка.

Результат налицо: как только исчезло силовое прикрытие - "демократическая власть" рассыпалась на части.

Причём рассыпалась и основа, на которой можно было бы отстроить новый "Северный альянс" - лидеры, сотрудничавшие с США дискредитировали себя в глазах населения (либо были демонизированы, если учесть "ночную дипломатию" Талибана).

Не удивительно, что вооружённые силы Афганистана не оказывают серьёзного сопротивления. А любезно поставленное Соединёнными Штатами вооружение (включая боевые вертолёты, артиллерию, бронетехнику) пополняет арсеналы Талибана.

Что в сухом остатке?

1. США вошли в Афганистан опираясь на структурную и мощную оппозицию, которая контролировала до 1/3 страны и большинство месторождений алмазов и редкоземельных элементов. Потратили не менее 870 млрд долларов - сумма более чем достаточна, чтобы с нуля построить успешное государство. Цель вторжения - уничтожить Талибан

2. США вышли из Афганистана который полностью (!) попадает под контроль Талибана. Поскольку идея "сотрудничества с Америкой" дискредитирована, талибы будут контролировать не 2/3 как было в 2001 а всю территорию страны.

3. Первый из внешних игроков. который уже договорился с Талибами о сосуществовании и будет говорить об инвестициях в отдельные отрасли -- Китай. Это произошло ещё 2 месяца назад. То есть в стране усиливается влияние ключевого геополитического соперника Штатов. Причём для Пекина эта геополитическая возможность "упала с неба" благодаря провалу Штатов. И во многом была неожиданной - началось с обсуждения вопроса "невмешательства талибов" в уйгурский вопрос а дальше открылись возможности для бОльшего.

4. Раскачивая тему "угрозы талибов" РФ пытается вернуть (усилить) своё влияние в странах Средней Азии. И, параллельно, продать этот функционал в процессе геополитического торга со Штатами.

5. Талибан в ближайшие 10 лет становится субъектом международной политики. Это будет официальная власть, с которой придётся разговаривать. Кстати, это первый случай, когда политическое движение, предлагающее новую конструкцию общественных отношений (и государства) дойдёт до этапа "строительства мирной жизни".

Напомним, в воскресенье, 15 августа, захват столицы - Кабула стал итогом масштабного наступления Талибана на позиции правительственных сил, начавшееся на фоне решения США о выводе своих войск. Талибы объявили о контроле над всем Афганистаном. 

Чтобы избежать кровопролития, правительство передало им власть. Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Афганистан, Талибан, Игар Тишкевич.
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