Сбежала из России: где сейчас уроженка Львова Анжелика Варум и что говорит о войне в Украине (фото)

Львовянка почти всю жизнь жила з Леонидом Агутиным в стране-террористке

Певица Анжелика Варум родилась в Украине, однако свою музыкальную карьеру построила в России. Там исполнительница вышла замуж за музыканта Леонида Агутина, который в 2016 году посетил аннексированный Россией Крымский полуостров.

Варум молчала в первые дни вторжения РФ в ее родину, однако лишь 1 марта 2022 года выразила свою позицию. "Телеграф" рассказывает, что известно об артистке, как она выглядит и где Анжелика Варум сейчас.

Что известно об Анжелике Варум

Родилась и выросла во Львове. В 1987 году после окончания школы переехала в Москву, где ее отец Юрий Варум в то время занимал должность музыкального руководителя в группе эстрадного певца Валерия Леонтьева. Артистка пыталась поступить в Московское театральное училище имени Щукина, но не смогла из-за украинского акцента. Несмотря на это, львовянка не без помощи отца смогла построить успешную песенную карьеру в стране-агрессорше и получить российское гражданство.

Анжелика Варум в молодости

Личная жизнь Анжелики Варум

Первым мужем певицы стал фотограф Максим Никитин, который был ее одноклассником. Их брак длился восемь лет.

Как Максим Никитин выглядит сейчас

Вторым мужем стал певец Леонид Агутин, москвич. Пара состоит в отношениях с 1997 года, а три года спустя артисты официально зарегистрировали брак в России. Свадьба состоялась в Венеции.

Леонид Агутин и Анжелика Варум

Елизавета-Мария Варум-Агутина (Лиза) — единственная совместная дочь Агутина и Варум. От предыдущих отношений у певца есть еще одна дочь Полина, которая в настоящее время проживает во Франции вместе с матерью.

Дочь Варум и Агутина - Лиза (слева)

В 2003 году звездные родители отправили девочку в Майами — к дедушке Юре Варумом и его жене. В США Лиза строит свою музыкальную карьеру. Сейчас девушке 25 лет, она выступает со своей рок-группой Without Gravity под псевдонимом Lisa Holloway. Известно, что Лиза имеет американское гражданство.

Что Анжелика Варум говорит о войне в Украине

Анжелика Варум заявила, что она против войны в Инстаграме 1 марта 2022 года, но и словом не обмолвилась, что инициатором войны есть Путин. Пост отписан как на русском, так и на украинском языках, на фоне черного квадрата. После этого певица больше не появляется в соцсети.

"Я долго молчала. Я уже вышла из оголтелого возраста, когда можно орать на весь мир, что я против войны, зарабатывая баллы на сложившейся чудовищной ситуации и пользуясь одобрением большинства. Любому здравомыслящему человеку понятно, что против", — писала Варум.

Была информация, что супруги якобы участвовали в концерте в поддержку Украины и даже, что артисты спели Magic Song на мотив музыки "Щедрика". Но позже официальные представители звезд это опровергли. Также в СМИ сообщалось, что Варум и Агутин покинули Россию и переехали в США, но позже певец это сам опроверг.

"Мы с женой живем и работаем в России. Прошу вас, не будьте наивными, не поддавайтесь истерике, не доверяйте информации из ненадежных источников, анонимных Telegram-каналов и соседей по интернету", — заявил Агутин в 2022 году. Уже в апреле 2024 года стало известно, что Анжелика Варум сама уехала из России и теперь живет в Лос-Анджелесе, где у супругов есть квартира в элитном районе города. Несмотря на это, изредка исполнители выступают в стране-террористке, где развлекают россиян.

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