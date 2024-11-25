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Сбежала из России: где сейчас уроженка Львова Анжелика Варум и что говорит о войне в Украине (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
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Автор
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Анжелика Варум замужем за Леонидом Агутиным Новость обновлена 25 ноября 2024, 10:13
Анжелика Варум замужем за Леонидом Агутиным. Фото Коллаж "Телеграфа"

Львовянка почти всю жизнь жила з Леонидом Агутиным в стране-террористке

Певица Анжелика Варум родилась в Украине, однако свою музыкальную карьеру построила в России. Там исполнительница вышла замуж за музыканта Леонида Агутина, который в 2016 году посетил аннексированный Россией Крымский полуостров.

Варум молчала в первые дни вторжения РФ в ее родину, однако лишь 1 марта 2022 года выразила свою позицию. "Телеграф" рассказывает, что известно об артистке, как она выглядит и где Анжелика Варум сейчас.

Что известно об Анжелике Варум

Родилась и выросла во Львове. В 1987 году после окончания школы переехала в Москву, где ее отец Юрий Варум в то время занимал должность музыкального руководителя в группе эстрадного певца Валерия Леонтьева. Артистка пыталась поступить в Московское театральное училище имени Щукина, но не смогла из-за украинского акцента. Несмотря на это, львовянка не без помощи отца смогла построить успешную песенную карьеру в стране-агрессорше и получить российское гражданство.

Анжелика Варум в молодости
Анжелика Варум в молодости
Анжелика Варум в молодости

Личная жизнь Анжелики Варум

Первым мужем певицы стал фотограф Максим Никитин, который был ее одноклассником. Их брак длился восемь лет.

Максим Никитин анжелика варум в молодости
Как Максим Никитин выглядит сейчас

Вторым мужем стал певец Леонид Агутин, москвич. Пара состоит в отношениях с 1997 года, а три года спустя артисты официально зарегистрировали брак в России. Свадьба состоялась в Венеции.

Леонид Агутин Анжелика Варум
Леонид Агутин и Анжелика Варум

Елизавета-Мария Варум-Агутина (Лиза) — единственная совместная дочь Агутина и Варум. От предыдущих отношений у певца есть еще одна дочь Полина, которая в настоящее время проживает во Франции вместе с матерью.

Дочь Варум и Агутина Лиза
Дочь Варум и Агутина - Лиза (слева)

В 2003 году звездные родители отправили девочку в Майами — к дедушке Юре Варумом и его жене. В США Лиза строит свою музыкальную карьеру. Сейчас девушке 25 лет, она выступает со своей рок-группой Without Gravity под псевдонимом Lisa Holloway. Известно, что Лиза имеет американское гражданство.

леонид агутин анжелика варум лиза агутина
анжелика варум лиза агутина

Что Анжелика Варум говорит о войне в Украине

Анжелика Варум заявила, что она против войны в Инстаграме 1 марта 2022 года, но и словом не обмолвилась, что инициатором войны есть Путин. Пост отписан как на русском, так и на украинском языках, на фоне черного квадрата. После этого певица больше не появляется в соцсети.

"Я долго молчала. Я уже вышла из оголтелого возраста, когда можно орать на весь мир, что я против войны, зарабатывая баллы на сложившейся чудовищной ситуации и пользуясь одобрением большинства. Любому здравомыслящему человеку понятно, что против", — писала Варум.

анжелика варум инстаграм
Фото: instagram.com/avarum

Была информация, что супруги якобы участвовали в концерте в поддержку Украины и даже, что артисты спели Magic Song на мотив музыки "Щедрика". Но позже официальные представители звезд это опровергли. Также в СМИ сообщалось, что Варум и Агутин покинули Россию и переехали в США, но позже певец это сам опроверг.

"Мы с женой живем и работаем в России. Прошу вас, не будьте наивными, не поддавайтесь истерике, не доверяйте информации из ненадежных источников, анонимных Telegram-каналов и соседей по интернету", — заявил Агутин в 2022 году. Уже в апреле 2024 года стало известно, что Анжелика Варум сама уехала из России и теперь живет в Лос-Анджелесе, где у супругов есть квартира в элитном районе города. Несмотря на это, изредка исполнители выступают в стране-террористке, где развлекают россиян.

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Фото: instagram.com/avarum

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Теги:
#Война #Леонид Агутин #Анжелика Варум