Життя в Кабулі після перемоги талібів: а що ж далі?

На Афганістан після приходу до влади Талібану чекають важкі часи, прогнозують аналітики

У неділю, 15 серпня, Талібан захопив столицю Афганістану Кабул. Через 20 років після того, як вони були відсторонені від влади, таліби знову заволоділи всією країною. Що відбувається після цього гучного падіння, яке шоковало увесь світ?

Кабульський кореспондент "BBC News", Малик Мудассір, розповідає в своїй статті про те, що відбувається в Кабулі на другий день захоплення. "Телеграф" пропонує вам ознайомитися з її перекладом.

Бійці Талібану знаходяться всюди, на всіх блокпостах, які раніше були офіційними поліцейськими або армійськими укріпленнями.

Сьогодні в місті не так багато паніки, як вчора. Таліби контролюють рух транспорту, вони обшукують автомобілі, і особливо вони шукають ті автомобілі, які раніше належали поліції і армії. Всі вони конфіскуються.

Якщо зараз на цих машинах їздять самі бойовики Талібану, то їх теж зупиняють на блокпостах. Це пояснюється необхідністю перевірки, щоб переконатися, що це не мародери або злодії, які маскуються під талібів.

Сцени в аеропорту говорили про катастрофу. Всю дорогу заполонили сім'ї, діти, молоді й старі, все йшли 2-кілометровим шляхом до аеропорту. Люди з усіх сил намагаються втекти з країни.

Зараз в аеропорту знаходяться більше 10 тис осіб. На підході до головних вхідних воріт стояли таліби з важким озброєнням. Вони стріляючи в повітря, намагаючись розігнати натовп. Люди, які хотіли потрапити всередину, дерлися по стінах, воротах і навіть по колючому дроту. Кожна людина прагнула потрапити всередину.

Ми поговорили з очевидцем, який застряг в аеропорту в неділю. Він мав летіти в Узбекистан, але цього не сталося. Після цього офіційні особи покинули аеропорт. За словами очевидця, люди приїхали без квитків і паспортів — вони думали, що зможуть сісти на будь-який літак і полетіти в будь-яку точку світу.

Тисячі людей застрягли в аеропорту без їжі і води. Було багато жінок і дітей, а також інвалідів.

У центрі міста панувала тиша.

Але якщо попрямувати в центр міста, то там життя тече нормально. Рух набагато менше, більшість магазинів закрита. Але люди виглядають набагато спокійніше, ніж учора — вчора всі були в люті. Був великий затор на дорогах.

Я бачив на вулиці всього кілька жінок, в тому числі і самотніх, без супроводу. На деяких були сині бурки, але я також бачив декого в хірургічних масках для обличчя і в головних хустках. І "Талібан", здавалося, не помічав їх.

На вулицях взагалі не чути музики. Раніше в готелі грала фонова музика, але зараз її не чути. Персонал наляканий.

Однак місто продовжує жити затамувавши подих. Я не зміг поговорити з багатьма мешканцями, але місцевий таксист, який віз мене, був у деякій мірі радий тому, що таліби захопили владу. Дивно, але я бачив, як люди вітали бойовиків Талібану. Вони вітали їх і бажали їм сили і удачі.

Бійці Талібану теж здаються щасливими — я розмовляв з парою з них, солдатами, які перебувають в патрулі. Ми спробували зайти в президентський палац, але нас не пустили. Сказали, що нам потрібен дозвіл вищого командування. Але бойовики, яких я бачив, були до нас доброзичливі.

Вчора я трохи злякався, боявся, що буде насильство і таке інше. Але, на щастя, нічого не сталося. Було так тихо і спокійно. Я не міг повірити, що через 20 років столиця змінила свого власника, і все було так тихо.

Так що ж далі?

Ірфан Нооруддін, директор Центру Південної Азії Атлантичної ради і професор Школи дипломатичної служби Джорджтаунського університету в своїй статті на сайті "Atlantic Council" міркує про можливий подальший розвиток подій і надає реакції своїх колег з Атлантичної ради.

Талібан завершив свій блискавичний наступ по всьому Афганістану, взявши під свій контроль столицю країни, що майже гарантує захоплення всієї країни, якого давно побоювалися.

Коли президент Ашраф Гані покинув країну, а Сполучені Штати поспішають евакуювати свій персонал з Кабула, в той час як афганські лідери працюють над формуванням перехідного уряду, починається інша реальність: після двох десятиліть і витрачених близько 2 трильйонів доларів зусилля Вашингтона з державного будівництва, схоже, провалилися.

Це, ймовірно, буде мати далекосяжні наслідки не тільки для Афганістану, а й для зовнішньої політики США і світу в цілому.

Наші експерти, багато з яких провели багато років в окопах політики щодо Афганістану, надсилають свою реакцію в міру розвитку цих історичних подій.

З промови Байдена: "Афганці заслуговують кращого"

Президент США Джо Байден заслуговує оплесків за його готовність відкрито висловлювати свої аргументи і захищати своє рішення перед американським народом у своїй промові, даній в понеділок, 16 серпня. Буде багато заслуженої критики з приводу завершення військового втручання Америки в Афганістан, і Байден з цим погодився. Але звинувачувати адміністрацію Байдена в помилках останніх трьох президентів було б несправедливо і завадило б в повній мірі зрозуміти, як все пішло не за планом і так швидко. Можливо, якби його попередники були готові сказати правду про ймовірність успіху місії або, можливо, якби Сполучені Штати не дозволили собі відволіктися на неправдиві відомості про Ірак, все склалося б інакше. Але Байден не може нести одноосібну відповідальність за двадцять років невдалих виборів; він міг просто зіграти ту роль, яка йому випала, і це була не найкраща роль.

Байден скористався можливістю, щоб виступити зі звинуваченнями на адресу Китаю та Росії. Незважаючи на весь, мабуть, правильний аналіз Байдена щодо плюсів і мінусів триваючого військового втручання в Афганістан, залишається один факт: для цієї адміністрації, як і для всіх попередніх, Китай є справжньою загрозою, яка спонукає до дій. Перебування в Афганістані більше не відволікатиме від цієї місії, але цілі китайської місії не менше нечітко визначені і розпливчасті, ніж спроби побудови нації, з якими Байден так явно не погоджувався в Афганістані.

Зрештою, Байден мав рацію в одному: мова йшла не про Америку, а про афганців. Йшлося про афганських дітей, жінок, бідних і маргіналізованих людей і релігійні меншини. Чотири десятиліття насильства завдало шкоди їх землі, їх зрадили іноземці, які обіцяли боротися за них, і, що ще більш болісно, їх власні лідери, в руки яких вони довірили своє майбутнє. Афганці заслуговують на краще.

Не піддавайтеся на вмовляння талібів

Кірстен Фонтенроуз — директор Ініціативи Скоукрофта з безпеки на Близькому Сході в Атлантичній раді і колишній співробітник служби національної безпеки США.

Демонструючи стратегічне мислення нагорі, "Талібан" заявив про свою готовність здійснити мирну передачу влади в Афганістані. Міжнародне співтовариство з полегшенням зустрічає це. Але не варто послаблювати пильність. Це не благородство. Це тактика, яка дає «Талібану» час для закріплення своїх успіхів в результаті швидкого захоплення столиць провінцій. Це тактика, що дозволяє уникнути міжнародного осуду, обійти надзвичайну резолюцію в Раді Безпеки ООН і забезпечити продовження розподілу допомоги, щоб група не була звинувачена в гуманітарній кризі.

Алі Джалалі — розсудливий кандидат на пост глави тимчасового уряду. Його стриманість і використання мізків замість м'язів були відзначені під час його перебування на посаді міністра внутрішніх справ, коли деякі стверджували, що тільки сильна людина може навести порядок в Афганістані. Будучи професором Центру стратегічних досліджень Близького Сходу і Південної Азії при Національному університеті оборони, він з безпристрасною об'єктивністю навчав військових і дипломатів зі Сполучених Штатів і Близького Сходу тому, як потрібно вести справи в Афганістані. Він буде чесним брокером.

Ми не можемо сказати те ж саме про Талібан. Ми вже бачили версію цього фільму раніше — в Ємені.

Чекайте затяжних переговорів про розподіл влади, податки і розподілі ресурсів, а також про місця в кабінеті міністрів. (Талібан не тільки відстоює високі пости в кабінеті міністрів, зверніть увагу на "Правосуддя та освіту", ролі, які формують суспільство.) Чекайте, що Талібан буде продовжувати вести переговори про формування уряду, щоб не допустити санкцій ООН проти них за порушення прав людини. Але більшого чекати не варто.

Опір триває

Камал Алам — старший науковий співробітник Центру Південної Азії Атлантичної ради, а також спеціальний радник і представник Фонду Масуда.

Однією з основних причин, з яких Афганська національна армія і інші сили безпеки не змогли чинити опір, були масові масштаби офіційної корупції — на жаль, довготривала спадщина як уряду президента Ашрафа Гані, так і американського втручання.

Незалежно від критики президента Байдена, він мав рацію, відключивши афганський уряд. Їх ненавиділи не менш, якщо не більше, ніж талібів. Байден прав: двадцять років — це не раптовий відхід.

Солдати США не повинні вмирати за корумповане політичне керівництво. Проте як і раніше є чесні і впливові місцеві лідери, яких не підтримали ані американці, ані Гані. Тепер вони сформують опір, і це ще не кінець. Сполученим Штатам слід переосмислити свої зусилля по боротьбі з тероризмом, оскільки Талібану не можна довіряти як партнеру в цих зусиллях.

Хто від цього виграв найбільше? Аль Каїда

Натан Сейлса — старший науковий співробітник програми "Scowcroft" з питань безпеки на Близькому Сході і близькосхідних програм, а також колишній посол США з особливих доручень і координатор по боротьбі з тероризмом.

Виведення американських військ з Афганістану — найкраща новина для "Аль-Каїди" за останні десятиліття. Коли Талібан повернеться до влади в країні, практично напевно "Аль-Каїда" відновить безпечний притулок в Афганістані і використовує його для організації нападів на Сполучені Штати. Терористичне угрупування, відповідальне за 11 вересня, незабаром буде знову мати повне фінансування з грошей, вкрадених з центрального банку Афганістану, зброї, захопленої у переможеної афганської армії, і звільнених з в'язниці бійців.

Все це буде розгортатися в міру того, як розвідувальні можливості Сполучених Штатів в Афганістані серйозно погіршаться. Без військової або дипломатичної присутності на місцях буде набагато важче контролювати "Аль-Каїду", в міру її відновлення, тренувань і планування атак. А з урахуванням того, що американські безпілотники і винищувачі тепер базуються в сотнях миль в Перській затоці, буде набагато важче виводити терористів з поля бою, навіть якщо їх можна буде виявити.

У міру того, як пил осідає в Кабулі, надзвичайно важливо, щоб адміністрація Байдена в максимально можливій мірі підтримувала здатність наших збройних сил знаходити, усувати і знищувати терористів, які загрожують США.

Чому "надії" було недостатньо, щоб врятувати Афганістан ...

Дженніфер Контролер — старший науковий співробітник відділу передової оборони Центру стратегії і безпеки Скоукрофта Атлантичної ради і віце-президент "Orbis Operations".

Рішення адміністрації Байдена піти з Афганістану було засновано на надії, що афганські військові і служби безпеки активізуються. Але надія — безвідповідальна концепція, на якій будується зовнішня політика, особливо коли в колах національної безпеки було широко визнано, що афганці не готові.

Ті, хто служив в Афганістані, добре знали, що афганським військовим та службам безпеки потрібно більше для успіху: більше часу для того, щоб афганська ідентичність закріпилася в країні; більше часу на тренування і професіоналізм; посилення підтримки афганських політичних лідерів; більше зовнішнього контролю для зниження корупції та створення державних інститутів.

... і чому афганські жінки постраждають

Кожен день перебування Сполучених Штатів та їхніх партнерів по коаліції в Афганістані був ще одним днем, коли дівчата і жінки могли відвідувати школу і університет, ходити на роботу і вільно переміщатися по справах і відвідувати сім'ю і друзів.

З роками все більше і більше людей навіть починали приймати як належне той факт, що у них є свобода вибору щодо свого життя та прийнятих ними рішень. Це був великий успіх міжнародного співтовариства. Реальність, в якій їх матері і бабусі жили в 1980-х і 1990-х роках, була чимось на зразок поганого сну, а не тим життям, яким вони були б змушені жити (або переживати заново).

Тепер, коли таліби повернулися до влади в Афганістані, життя жінок назавжди зміниться.

Їх таланти і мрії будуть придушуватися на невизначений час, а їх утворення і розвиток — в глухий кут. Це в кінцевому підсумку сповільнить розвиток країни, оскільки освічені жінки забезпечують освіту своїм дітям. Окремо буде ігноруватися здоров'я жінок, що, ймовірно, підвищить рівень ранньої смерті.

Обмеження на те, хто може лікувати жінок, різко скоротять їх доступ навіть до елементарної медичної допомоги і обмежать можливі втручання в ситуаціях домашнього насильства. Жінки будуть жертвами кілька разів, в той час як ті, хто захищає їх інтереси, швидше за все, будуть вбиті або ув'язнені талібами, не звертаючи уваги на реакцію міжнародної спільноти.

Наслідки припинення повсякденного життя, особливо освіти і охорони здоров'я, для половини населення будуть катастрофічними в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Це буде наочним нагадуванням про те, як США і сили коаліції їх підвели.

Раніше "Телеграф" писав про те, які уроки варто витягти Україну з перемоги "Талібану".