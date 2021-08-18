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Україна евакуювала з Афганістану всесвітньо відому режисерку Карімі (фото)

Автор
І. Гамчук
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Україна евакуювала з Афганістану всесвітньо відому режисерку Карімі (фото) Новина оновлена 18 серпня 2021, 11:18
Сахра Карімі та Андрій Єрмак

В Україну із Афганістану прибула режисерка Сахра Карімі, яка прославилася своїми фільмами на весь світ.

Всесвітньо відому режисерку із Афганістану Сахру Карімі, евакуювали в Україну після того, як бойовики "Талібан" зайняли столицю Кабул і взяли владу в свої руки.

Про це у вівторок, 17 серпня, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак на сторінці в Twitter.

За його словами, Карімі прибула в Україну разом зі своєю родиною.

У соцмережах режисерка написала, що дякує Офісу українського президента та Міністерству закордонних справ України за допомогу вибратися з небезпечних територій. Евакуацію відомої афганки провели спільно з турецькими партнерами.

Карімі була першою генеральною директоркою державної компанії "Афганфільм" і режисеркою, фільми якої знають по всьому світі, а не лише в межах Афганістану.

Також вона стала першою у своїй країні жінкою з докторським ступенем у галузі кіновиробництва.

Трохи раніше Карімі попросила у світової кіноспільноти підтримати афганських митців, які опинилися в небезпеці через захоплення влади в країні талібами і в Україні погодилися їй допомогти.

Нині відомо, що в столиці Афганістану Кабул поновилися евакуаційні рейси. Нині аеропорт охороняють дві з половиною тисячі американських і сім сотень британських солдатів. Ці дві країни пообіцяли найближчим часом надіслати туди підкріплення. Як заявили в США, вони хочуть вивозити по 5 тисяч людей на день — і не лише власних громадян, а й громадян Афганістану.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українські військові не можуть покинути Афганістан: волонтери бʼють на сполох.

Також ми писали про заборони і правила шаріату: як буде жити Афганістан під владою "Талібану".

Нагадуємо, що в "Талібан" дозволили жінкам бути телеведучими і дали перше інтервʼю.

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