Укр

Украина эвакуировала из Афганистана всемирно известную режиссера Карими (фото)

Автор
И. Гамчук
Дата публикации
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Автор
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Украина эвакуировала из Афганистана всемирно известную режиссера Карими (фото) Новость обновлена 18 августа 2021, 11:18
Сахра Карими и Андрей Ермак

В Украину из Афганистана прибыла режиссер Сахра Карими, которая прославилась своими фильмами на весь мир.

Всемирно известную режиссера из Афганистана Сахру Карими, эвакуировали в Украине после того, как боевики "Талибан" заняли столицу Кабул и взяли власть в свои руки.

Об этом во вторник, 17 августа, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на странице в Twitter.

По его словам, Карими прибыла в Украину вместе со своей семьей.

В соцсетях режиссер написала, что благодарит Офис украинского президента и Министерство иностранных дел Украины за помощь выбраться из опасных территорий. Эвакуацию известной афганки провели совместно с турецкими партнерами.

Карими была первой генеральной директором государственной компании "Афганфильм" и режиссером, фильмы которой знают по всему миру, а не только в пределах Афганистана.

Также она стала первой в своей стране женщиной с докторской степенью в области кинопроизводства.

Немного ранее Карими попросила у мирового киносообщества поддержать афганских творческих людей, которые оказались в опасности из-за захвата власти в стране талибами, и в Украине согласились ей помочь.

Сейчас известно, что в столице Афганистана Кабул возобновились эвакуационные рейсы. Аэропорт охраняют две с половиной тысячи американских и семь сотень британских солдат. Эти две страны пообещали в ближайшее время прислать туда подкрепление. Как заявили в США, они хотят вывозить по 5 тыс. человек в день — и не только своих граждан, но и граждан Афганистана.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские военные не могут покинуть Афганистан: волонтеры бьют тревогу.

Также мы писали о запретах и правилах шариата: как будет жить Афганистан под властью "Талибана".

Напоминаем, что в "Талибан" позволили женщинам быть телеведущими и дали первое интервью.

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