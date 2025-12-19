Этого никто не ожидал: кто прошел в финал "Холостяка" после знакомства с родителями Цымбалюка

Традиционной церемонии роз не было

В пятницу, 19 декабря, состоялась премьера 10-го выпуска шоу "Холостяк". На этой неделе главный герой Тарас Цымбалюк знакомил участниц со своими родителями. До финала остались считанные дни.

Что следует знать

В десятом выпуске "Холостяка" Тарас Цымбалюк не попрощался ни с одной из участниц

В финал прошли Надин Головчук, Анастасия Половинкина и Ирина Пономаренко

В следующую пятницу, 26 декабря, состоится финал 14-го сезона шоу "Холостяк, где Тарас Цымбалюк выберет победительницу

Тарас пригласил девушек в родной город — Корсунь-Шевченковский. С Ирочкой и своей мамой, Татьяной Васильевной, Цымбалюк сначала был на огороде, где они вместе копали картошку для ужина, а затем провели вечер в кругу его семьи. С Надин Тарас побывал в школе, в которой учился, и играл волейбол с его другом и сестрой. Анастасию на свидании встретил не холостяк, а его отец и провел мини-экскурсию по городу, затем они все вместе направились на дачу семьи Тараса.

Свидание Надин. Фото: instagram.com/holostyakstb

Свидание Анастасии. Фото: instagram.com/holostyakstb

Свидание Ирочки. Фото: instagram.com/holostyakstb

Традиционной церемонии роз на этой неделе не было. Поскольку Цымбалюк имел личные вопросы к каждой из девушек, он решил пообщаться с ними тет-а-тет. Вопреки ожиданиям зрителей и правилам проекта, Тарас не попрощался ни с одной из девушек. Тарас принял нетипичное решение — цветок получила каждая из трех финалисток, поэтому состав участниц перед финалом остался неизменным.

Надин Головчук, Ирочка Пономаренко, Настя Половинкина. Фото: instagram.com/holostyakstb

Особое напряжение добавляет и то, что финал "Холостяка 14" состоится уже в следующую пятницу, 26 декабря. Фактически, 10-й выпуск стал последней паузой перед решающим выбором. Зрители увидели не классическую драму с прощанием.

