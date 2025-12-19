Цього ніхто не очікував: хто пройшов у фінал "Холостяка" після знайомства з батьками Цимбалюка

Традиційної церемонії троянд не було

У п'ятницю, 19 грудня, відбулася прем'єра 10 випуску шоу "Холостяк". На цьому тижні головний герой Тарас Цимбалюк знайомив учасниць зі своїми батьками. До фіналу залишилися лічені дні.

Що варто знати

У десятому випуску "Холостяка" Тарас Цимбалюк не попрощався з жодною із учасниць

У фінал пройшли Надін Головчук, Анастасія Половинкіна та Ірина Пономаренко

У наступну п'ятницю, 26 грудня, відбудеться фінал 14-го сезону шоу "Холостяк, де Тарас Цимбалюк обере переможницю

Тарас запросив дівчат у рідне місто — Корсунь-Шевченківський. З Ірочкою своєю мамою Тетяною Василівною Цимбалюк спочатку був на городі, де вони разом копали картоплю для вечері, а потім провели вечір у колі його сім'ї. З Надін Тарас побував у школі, в якій вчився, і грав волейбол із його другом та сестрою. Анастасію на побаченні зустрів не холостяк, а його батько, і провів міні-екскурсію містом, потім вони всі разом попрямували на дачу сім'ї Тараса.

Побачення Надін. Фото: instagram.com/holostyakstb

Побачення Анастасії. Фото: instagram.com/holostyakstb

Побачення Ірочки. Фото: instagram.com/holostyakstb

Традиційної церемонії троянд на цьому тижні не було. Оскільки Цимбалюк мав особисті запитання до кожної із дівчат, він вирішив поспілкуватися з ними тет-а-тет. Усупереч очікуванням глядачів та правилам проєкту, Тарас не попрощався із жодною із дівчат. Тарас ухвалив нетипове рішення — квітку отримала кожна з трьох фіналісток, тож склад учасниць перед фіналом залишився незмінним.

Надін Головчук, Ірочка Пономаренко, Настя Половинкіна. Фото: instagram.com/holostyakstb

Особливої напруги додає й те, що фінал "Холостяка 14" відбудеться вже наступної п’ятниці, 26-го грудня. Фактично 10-й випуск став останньою паузою перед вирішальним вибором. Глядачі побачили не класичну драму з прощанням.

