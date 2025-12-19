Цього ніхто не очікував: хто пройшов у фінал "Холостяка" після знайомства з батьками Цимбалюка
Традиційної церемонії троянд не було
У п'ятницю, 19 грудня, відбулася прем'єра 10 випуску шоу "Холостяк". На цьому тижні головний герой Тарас Цимбалюк знайомив учасниць зі своїми батьками. До фіналу залишилися лічені дні.
Що варто знати
- У десятому випуску "Холостяка" Тарас Цимбалюк не попрощався з жодною із учасниць
- У фінал пройшли Надін Головчук, Анастасія Половинкіна та Ірина Пономаренко
- У наступну п'ятницю, 26 грудня, відбудеться фінал 14-го сезону шоу "Холостяк, де Тарас Цимбалюк обере переможницю
Тарас запросив дівчат у рідне місто — Корсунь-Шевченківський. З Ірочкою своєю мамою Тетяною Василівною Цимбалюк спочатку був на городі, де вони разом копали картоплю для вечері, а потім провели вечір у колі його сім'ї. З Надін Тарас побував у школі, в якій вчився, і грав волейбол із його другом та сестрою. Анастасію на побаченні зустрів не холостяк, а його батько, і провів міні-екскурсію містом, потім вони всі разом попрямували на дачу сім'ї Тараса.
Традиційної церемонії троянд на цьому тижні не було. Оскільки Цимбалюк мав особисті запитання до кожної із дівчат, він вирішив поспілкуватися з ними тет-а-тет. Усупереч очікуванням глядачів та правилам проєкту, Тарас не попрощався із жодною із дівчат. Тарас ухвалив нетипове рішення — квітку отримала кожна з трьох фіналісток, тож склад учасниць перед фіналом залишився незмінним.
Особливої напруги додає й те, що фінал "Холостяка 14" відбудеться вже наступної п’ятниці, 26-го грудня. Фактично 10-й випуск став останньою паузою перед вирішальним вибором. Глядачі побачили не класичну драму з прощанням.
