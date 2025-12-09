Текст писав Тарас? Яскрава блондинка з "Холостяка" випустила пісню і розсмішила мережу (фото)

Ексучасниця "Холостяка" створила пісню за допомогою ШІ

У восьмому випуску шоу "Холостяк 14" головний герой Тарас Цимбалюк попрощався із косметологом Оксаною Шанюк. А днями дівчина презентувала пісню, назвавши її "маніфестом любові до себе" та розсмішила українців.

У своїх соціальних мережах ексучасниця романтичного шоу опублікувала ролик з уривком пісні "Холостяк". Оксана заявила, що "біситиме" всіх своїм голосом на стрімінгових майданчиках та радіостанціях.

Оксана Шанюк залишила проєкт у 8 випуску

Ексучасниця "Холостяка" Оксана Шанюк випустила пісню

Дівчина в мережі TikTok поділилася відео, відзначивши, що знає "особливість" свого голосу: для одних він "бісячий", а для інших — дитячий або милий. Але саме це робить її справжньою.

Я хочу, щоб моя пісня "ХОЛОСТЯК" стала нагадуванням для кожного, хто соромиться чогось у собі або довго не може прийняти свої особливості. Це мій маніфест. Любіть себе такими, якими ви є. Бо в цьому є справжня краса. Оксана Шанюк

Але користувачі "вибухнули" в мережі жартами, оскільки про яку справжінсть може йти мова, оскільки пісню співає не Оксана, а штучний інтелект (ШІ). Українці почали писати, що ексучасниці "Холостяка" варто продовжувати займатися косметологією, а не йти у музику:

"Це нереальний крінж, дякую за можливість це відчути";

"Ахахах, а де тут ваш голос?";

"Текст пісні писав Тарас?";

"Дзвонили іспанці і сказали, що це не їхній сором";

"У цьому випадку краще ні дивитися, ні слухати".

Пізніше Оксана зазначила, що пісню написав Віталій Ткач, який створив зірку ШІ Talya Kach і саме вона виконує трек. А голос ексучасниці "Холостяка" можна почути лише на бек-вокалі.

"Мені Оксана здавалася адекватною до цього моменту";

"Продаю телефон — з мінусів переглянуте це відео";

"Ну як можна пускати таке у мережу".

Нагадаємо, що 14 сезон "Холостяка" розпочався у жовтні. "Телеграф" розповідав, що відомо про всіх учасниць 2025 року.