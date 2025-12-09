Текст писал Тарас? Яркая блондинка из "Холостяка" выпустила песню и рассмешила сеть (фото)
-
-
Экс-участница "Холостяка" создала песню с помощью ИИ
В восьмом выпуске шоу "Холостяк 14" главный герой Тарас Цымбалюк попрощался с косметологом Оксаной Шанюк. А на днях девушка презентовала песню, назвав ее "манифестом любви к себе" и рассмешила украинцев.
В своих социальных сетях экс-участница романтического шоу опубликовала ролик с отрывком песни "Холостяк". Оксана заявила, что будет "бесить" всех своим голосом на стриминговых площадках и радиостанциях.
Экс-участница "Холостяка" Оксана Шанюк выпустила песню
Девушка в сети TikTok поделилась видео, отметив, что знает "особенность" своего голоса: для одних он "бесящий", а для других — детский или милый. Но именно это делает ее настоящей.
Я хочу, чтобы моя песня "ХОЛОСТЯК" стала напоминанием для каждого, кто стыдится чего-нибудь в себе или долго не может принять свои особенности. Это мой манифест. Любите себя такими, какие вы есть. Ибо в этом и есть настоящая красота.
Но пользователи "взорвали" сеть шутками, поскольку о какой естественности может идти речь, поскольку песню поет не Оксана, а искусственный интеллект (ИИ). Украинцы начали писать, что экс-участнице "Холостяка" стоит продолжать заниматься косметологией, а не идти в музыку:
- "Это нереальный кринж, спасибо за возможность это почувствовать";
- "Ахахах, а где тут ваш голос?";
- "Текст песни писал Тарас?";
- "Звонили испанцы и сказали, что это не их стыд";
- "В этом случае лучше ни смотреть, ни слушать".
Позже Оксана отметила, что песню написал Виталий Ткач, который создал звезду ИИ Talya Kach и именно она исполняет трек. А голос экс-участницы "Холостяка" можно услышать только на бэк-вокале.
- "Мне Оксана казалась адекватной до этого момента";
- "Продаю телефон — из минусов просмотрено это видео";
- "Ну как можно пускать такое в сеть".
Напомним, что 14 сезон "Холостяка" начался в октябре. "Телеграф" рассказывал, что известно обо всех участницах 2025 года.