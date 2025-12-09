Текст писал Тарас? Яркая блондинка из "Холостяка" выпустила песню и рассмешила сеть (фото)

Экс-участница "Холостяка" создала песню с помощью ИИ

В восьмом выпуске шоу "Холостяк 14" главный герой Тарас Цымбалюк попрощался с косметологом Оксаной Шанюк. А на днях девушка презентовала песню, назвав ее "манифестом любви к себе" и рассмешила украинцев.

В своих социальных сетях экс-участница романтического шоу опубликовала ролик с отрывком песни "Холостяк". Оксана заявила, что будет "бесить" всех своим голосом на стриминговых площадках и радиостанциях.

Оксана Шанюк покинула проект в 8 выпуске

Экс-участница "Холостяка" Оксана Шанюк выпустила песню

Девушка в сети TikTok поделилась видео, отметив, что знает "особенность" своего голоса: для одних он "бесящий", а для других — детский или милый. Но именно это делает ее настоящей.

Я хочу, чтобы моя песня "ХОЛОСТЯК" стала напоминанием для каждого, кто стыдится чего-нибудь в себе или долго не может принять свои особенности. Это мой манифест. Любите себя такими, какие вы есть. Ибо в этом и есть настоящая красота. Оксана Шанюк

Но пользователи "взорвали" сеть шутками, поскольку о какой естественности может идти речь, поскольку песню поет не Оксана, а искусственный интеллект (ИИ). Украинцы начали писать, что экс-участнице "Холостяка" стоит продолжать заниматься косметологией, а не идти в музыку:

"Это нереальный кринж, спасибо за возможность это почувствовать";

"Ахахах, а где тут ваш голос?";

"Текст песни писал Тарас?";

"Звонили испанцы и сказали, что это не их стыд";

"В этом случае лучше ни смотреть, ни слушать".

Позже Оксана отметила, что песню написал Виталий Ткач, который создал звезду ИИ Talya Kach и именно она исполняет трек. А голос экс-участницы "Холостяка" можно услышать только на бэк-вокале.

"Мне Оксана казалась адекватной до этого момента";

"Продаю телефон — из минусов просмотрено это видео";

"Ну как можно пускать такое в сеть".

Напомним, что 14 сезон "Холостяка" начался в октябре. "Телеграф" рассказывал, что известно обо всех участницах 2025 года.