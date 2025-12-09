Понад 50.000 грн за "висюльки": що за прикраси дарував Цимбалюк дівчатам із "Холостяка" (фото)

Головний герой обирав недешеві подарунки для учасниць

Реаліті-шоу "Холостяк 14" вже наближається до фіналу — у проєкті після восьмого тижня залишилося чотири учасниці. Головний герой Тарас Цимбалюк дарував деяким дівчатам прикраси, вартістю від 50 000 гривень. Йдеться про кольє для Дарини та сережки для Надін.

Про вартість ювелірних виробів розповіла користувачка TikTok у новому відео. Перший подарунок коштував 55 490 гривень, а другий — 64 995 гривень.

Журналісти "Телеграфу" перевірили сайт бренду, прикраси від якого отримали у подарунок дівчата, і з'ясували, що вартість, заявлена у відео блогерки, — відповідає дійсності. Однак не відомо, ці подарунки були сплачені власне Тарасом, адже цей бренд ювелірних виробів рекламується у "Холостяку" увесь сезон.

Сережки з "Холостяка"

Кольє з "Холостяка"

Нагадаємо, що Дарині холостяк подарував кольє після її прохання про це — дівчина прямо сказала у відеозверненні, що хоче отримати прикрасу саме у вигляді лебедів. На церемонії троянд, яку Цимбалюк пропустив через хворобу, дівчина отримала бажаний презент.

Тарас Цимбалюк, Дар'я Романець, на шиї дівчини - подарунок від холостяка

Надін Цимбалюк подарував сережки із власної ініціативи. Під час особистого спілкування дівчина розповіла йому про свої емоційні переживання. Щоб втішити дівчину, перед церемонією троянд він вручив їй сережки з діамантами.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Цимбалюк засвітив "путінський" годинник на "Холостяку". Ціна такої прикраси — понад 15 тисяч євро.