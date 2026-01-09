Притулі поставили незручне запитання про Фреймут: чому саме про неї

Раніше ексшоумен назвав подібні чутки абсурдними

Колишній шоумен та відомий український волонтер Сергій Притула відповів на запитання у соцмережі про інтимні стосунки з телеведучою Ольгою Фреймут.

Нещодавно Сергій Притула приєднався до популярної серед українців та відомих діячів соцмережі Threads. Ексведучий шоу "Хто зверху?" був настільки вражений платформою, що прямо запитав підписників, який контент користується найбільшим успіхом. Один із них, під ніком genius_26.02, поцікавився у Притули у непристойній формі, чи мав він інтимні стосунки з колишньою зіркою "Ревізор" Олею Фреймут, натякаючи на коментар давнього друга Сергія, ведучого Олександра Педана.

Я — ні, але знаю чувака, який так пожартував Сергій Притула

Нагадаємо, що Педан відповів на ідентичне питання від того ж користувача, але у листопаді 2025 року: "Я нє, але знаю чувака, що так". Чи мав на увазі когось Олександр, чи просто віджартувався — питання відкрите.

Допис з листопада 2025 року у Threads

Не забарився приєднатися до гілки розмови давній друг Сергія Притули й тут. "Притуляка, розкажи людям правду 😂 Велкам ту Тредс", — з гумором відписав Педан своєму колишньому колезі.

Що пов'язує Притулу, Фреймут і Педана

Ведучі Олександр Педан, Ольга Фреймут і Сергій Притула починали разом працювати у ранковому шоу "Підйом" на Новому каналі. Тут вони вели ефіри з 2008 по 2011 рік, а вже у 2012 році зіркове тріо починає вести розважальну тревел-програму "КабріоЛіто".

У тому ж році, впродовж двох сезонів, Притула та Фреймут були ведучими популярного шоу "Хто зверху?", при цьому Педан стає і по сьогодні продовжує бути суддею і "голосом" проєкту. Це тріо досі викликає теплі спогади у багатьох українців, хоча й навколо них не бракує різних чуток, адже Притулі та Фреймут неодноразово приписували роман поза кадром.

У липні 2023 року відомий волонтер розповів в інтерв'ю "УП", коментуючи припущення шанувальників, назвав подібні чутки абсурдними. Крім цього він підкреслив, що навіть дружба між ним та Ольгою не склалася.

Що в нас з Олею? Та нічого. Абсолютно не комунікуємо. Мені доводилося читати (у пресі про роман з Фреймут – ред.). Моїй сім’ї доводилося. Немає жодних контактів, немає жодного спілкування Сергій Притула

Нагадаємо, що Сергій Притула одружений та виховує четверо дітей. Ольга Фреймут через повномасштабну війну мешкає зі своєю родиною у Лондоні. Раніше ми писали, як виглядають зараз її діти.