Притуле задали неудобный вопрос про Фреймут: почему именно про нее

Ранее экс-шоумен назвал подобные слухи абсурдными

Бывший шоумен и известный украинский волонтер Сергей Притула ответил на вопрос в соцсети об интимных отношениях с телеведущей Ольгой Фреймут.

Что нужно знать:

В Threads женатый Сергей Притула попал в неудобную ситуацию

Один из комментаторов намекнул на роман с Ольгой Фреймут. Вмешался и Педан

Волонтер ранее опровергал слухи о романе с бывшей соведущей

Недавно Сергей Притула присоединился к популярной среди украинцев и известным деятелям соцсети Threads. Экс-ведущий шоу "Кто сверху?" был настолько поражен платформой, что прямо спросил подписчиков, какой контент пользуется наибольшим успехом. Один из них, под ником genius_26.02, поинтересовался у Притулы в непристойной форме, имел ли он интимные отношения с бывшей звездой "Ревизор" Олей Фреймут, намекая на комментарий давнего друга Сергея, ведущего Александра Педана.

Я – нет, но знаю чувака, кто да пошутил Сергей Притула

Напомним, что Педан ответил на идентичный вопрос от того же пользователя, но в ноябре 2025 года: "Я нет, но знаю чувака, что да". Имел ли в виду кого-то Александр или просто отшутился — вопрос открытый.

Сообщение с ноября 2025 года в Threads

Не замедлил присоединиться к ветке разговора старый друг Сергея Притулы и здесь. "Притуляка, расскажи людям правду 😂 Велкам ту Тредс", — с юмором отписал Педан своему бывшему коллеге.

Что связывает Притулу, Фреймут и Педана

Ведущие Александр Педан, Ольга Фреймут и Сергей Притула начинали вместе работать в утреннем шоу "Подъем" на Новом канале. Здесь они вели эфиры с 2008 по 2011 год, а уже в 2012 году звездное трио начинает вести развлекательную тревел-программу "КабриоЛето".

В том же году, в течение двух сезонов, Притула и Фреймут были ведущими популярного шоу "Кто сверху?", при этом Педан становится и по сей день продолжает быть судьей и "голосом" проекта. Это трио до сих пор вызывает теплые воспоминания у многих украинцев, хотя и вокруг них хватает разных слухов, ведь Притуле и Фреймут неоднократно приписывали роман вне кадра.

В июле 2023 года известный волонтер рассказал в интервью "УП", комментируя предположения поклонников, назвал подобные слухи абсурдными. Кроме этого, он подчеркнул, что даже дружба между ним и Ольгой не сложилась.

Что у нас с Олей? Да ничего. Совершенно не общаемся. Мне приходилось читать (в прессе о романе с Фреймут – ред.). Моей семье приходилось. Нет никаких контактов, нет никакого общения Сергей Притула

Напомним, что Сергей Притула женат и воспитывает четверых детей. Ольга Фреймут из-за полномасштабной войны живет со своей семьей в Лондоне. Раньше мы писали, как выглядят сейчас ее дети.