Такої церемонії троянд ніхто не очікував: хто залишив шоу "Холостяк-14" у сьомому випуску

Боротьбу за серце Тараса продовжать 7 учасниць

У п’ятницю, 28 листопада, вийшов 7 випуск романтичного шоу "Холостяк", головним героєм якого став український актор Тарас Цимбалюк. На початку проєкту він попрощався з Валерією Жуковською, а решта дівчат залишилася, оскільки церемонія троянд не відбулася через погане самопочуття Тараса.

У новому випуску головний герой провів з учасницями ще один тиждень у Карпатах. З деякими дівчатами йому вдалося зблизитись ще більше.

Хто залишив "Холостяк-14" у 7 випуску

Ця церемонія троянд виявилася бентежною і швидко завершилася, оскільки Тарас Цимбалюк не зміг на ній з’явитися. Однак, холостяк через ведучого Григорія Решетника передав імена дівчат, які отримали заповітну троянду.

До цьгого списку не потрапило дві учасниці: Ольга та Оксана. У новому випуску Цимбалюк піде з ними на подвійне побачення та прояснить важливі питання. З побачення, згідно з правилами, повернеться лише одна дівчина.

У проекті залишилося 7 учасниць, але дві не отримали троянду

До церемонії Тарас Цимбалюк вирішив попрощатися з Валерією Жуковською, оскільки відчув між ними бар’єр. Холостяк відправив її додому одразу після розмови тет-а-тет.

Валерія Жуковська покинула "Холостяк"

Хто залишився у шоу після 7 випуску:

Ірина Кулешина, 30-річна бізнесвумен із Києва;

Надін Головчук, 26-річна модель Хмельницького;

Ольга Дзундза, 38-річна фітнес-тренер із Харкова;

Оксана Шанюк, 30-річна косметолог із Києва;

Дар'я Романець, 28-річна власниця весільного агентства з Дніпра;

Ірина Пономаренко, 26-річна модель з Хмельницького;

, 26-річна модель з Хмельницького; Анастасія Половінкіна, менеджер у мілтек-сфері.

