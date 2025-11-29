Такої церемонії троянд ніхто не очікував: хто залишив шоу "Холостяк-14" у сьомому випуску
Боротьбу за серце Тараса продовжать 7 учасниць
У п’ятницю, 28 листопада, вийшов 7 випуск романтичного шоу "Холостяк", головним героєм якого став український актор Тарас Цимбалюк. На початку проєкту він попрощався з Валерією Жуковською, а решта дівчат залишилася, оскільки церемонія троянд не відбулася через погане самопочуття Тараса.
У новому випуску головний герой провів з учасницями ще один тиждень у Карпатах. З деякими дівчатами йому вдалося зблизитись ще більше.
Хто залишив "Холостяк-14" у 7 випуску
Ця церемонія троянд виявилася бентежною і швидко завершилася, оскільки Тарас Цимбалюк не зміг на ній з’явитися. Однак, холостяк через ведучого Григорія Решетника передав імена дівчат, які отримали заповітну троянду.
До цьгого списку не потрапило дві учасниці: Ольга та Оксана. У новому випуску Цимбалюк піде з ними на подвійне побачення та прояснить важливі питання. З побачення, згідно з правилами, повернеться лише одна дівчина.
До церемонії Тарас Цимбалюк вирішив попрощатися з Валерією Жуковською, оскільки відчув між ними бар’єр. Холостяк відправив її додому одразу після розмови тет-а-тет.
Хто залишився у шоу після 7 випуску:
- Ірина Кулешина, 30-річна бізнесвумен із Києва;
- Надін Головчук, 26-річна модель Хмельницького;
- Ольга Дзундза, 38-річна фітнес-тренер із Харкова;
- Оксана Шанюк, 30-річна косметолог із Києва;
- Дар’я Романець, 28-річна власниця весільного агентства з Дніпра;
- Ірина Пономаренко, 26-річна модель з Хмельницького;
- Анастасія Половінкіна, менеджер у мілтек-сфері.
