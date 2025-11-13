"Ти йому слово, а він тобі — окей". Цитати Цимбалюка у "Холостяку" викликали шквал сміху у мережі (відео)
Користувачі обговорюють словниковий запас зірки
Головний герой популярного реаліті-шоу "Холостяк 2025" Тарас Цимбалюк став об'єктом жартів у мережі. Українцям не дають спокою не тільки образи актора у проєкті, але і його реакції на події.
Співак та відеоблогер з Харкова Женя Білозеров показав у власному ролику нарізки з нового сезону, як Цимбалюк ніби беземоційно розмовляє з дівчатами та реагує на їхні одкровення.
Добірку цитат з "холостяком" Білозеров виклав у ТікТок. У коментарях до відео українці діляться своїми враженнями, як відома зірка майже у кожному реченні використовує слова-"паразити" — як от "прикольно", "типу", "опача", "ок, круто", "клас", "ухти" та інші. Крім цього, користувачі підкреслили беземоційність чоловіка і незацікавленість до учасниць шоу.
@jbelozerov
Зібрав підбірку цитат холостяка 😁🤌🏻
- Словниковий запас вийшов із чату
- Ти йому слово, він тобі — окей
- Такий беземоційний і не зацікавлений 😥 ну це ж не цікаво дивитися, розчарована цим сезоном
- Блін, він як той самий двоюшник з останньої парти, у якого словарний запас це 100 слів
- 50 відтінків серйозною, опа, ахахахахах, круто, клас, окей, прикольно, цікаво, ага
@annshvets Ого, прікольно #холостяк #цимбалюк #прікольно #ламівій #ламінуваннявій
- Придумала ідею для алко-вечірки: пити кожен раз, як Тарас-холостяк на побаченні каже "прікольно"
Нагадаємо, що реаліті-проєкт "Холостяк" кожного разу втрапляє у скандали. Нещодавно шоу запідозрили у співпраці з росіянами.