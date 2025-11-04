"Холостяк" в Україні знімають за рублі? Шоу запідозрили у співпраці зі спонсорами Росії

Шоу спонсорують бренди шоколаду та косметики, які все ще можна придбати у Росії

Аналітики української компанії YouControl з'ясували, що деякими спонсорами романтичного реаліті-шоу "Холостяк" є бренди, котрі не вийшли з російського ринку.

На сторінці YouControl в інстаграмі опублікували допис, що реаліті "Холостяк" співпрацює з брендами, які продовжують працювати у Росії. Зокрема, йдеться про компанії Philips, Maybelline, KitKat, Teva. Вони не завершили діяльність своїх дочірніх підприємств у Росії. Водночас наразі у країні-окупантці рекламна діяльність цих компаній частково скорочена.

"ООО "Филипс", АО "Л'ореаль", ООО "Нестле Россия", ООО "Тева" продовжують функціонувати, хоча маркетингова активність у РФ частково згорнута". YouControl

"Холостяк" співпрацює з брендами, які не вийшли з Росії

Одним із брендів, з яким співпрацює "Холостяк", є торгова марка чаю Lovare, яка належить АТ "Мономах". У 2025 році СБУ оголосила власника компанії у розшук. Його підозрюють у співпраці з Росією. Йшлося про те, що компанія організувала експорт чаю до Білорусі та Росії через Польщу. Хоча компанія заперечувала такі звинувачення: "Ми не співпрацюємо з Російською Федерацією, не допомагаємо Росії та не ведемо бізнес на території ворожої держави. Це суперечило б нашій совісті й нашій суті".

Наразі представники шоу не прокоментували звинувачення щодо співпраці з брендами, які функціонують у Росії.

