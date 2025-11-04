"Холостяк" в Украине снимают за рубли? Шоу заподозрили в сотрудничестве со спонсорами России

Шоу спонсируют бренды шоколада и косметики, которые все еще можно купить в России

Аналитики украинской компании YouControl выяснили, что некоторыми спонсорами романтического реалити-шоу "Холостяк" являются бренды, которые не вышли с российского рынка.

На странице YouControl в инстаграме опубликовали пост, что реалити "Холостяк" сотрудничает с брендами, которые продолжают работать в России. В частности, речь идет о компаниях Philips, Maybelline, KitKat, Teva. Они не завершили деятельность своих дочерних предприятий в России. В то же время в стране-оккупанта рекламная деятельность этих компаний частично сокращена.

ООО "Филипс", АО "Л’ореаль", ООО "Нестле Россия", ООО "Тева" продолжают функционировать, хотя маркетинговая активность в РФ частично свернута". YouControl

"Холостяк" сотрудничает с брендами, не вышедшими из России

Одним из брендов, с которым сотрудничает "Холостяк", является торговая марка чая Lovare, принадлежащая АО "Мономах". В 2025 году СБУ объявила владельца компании в розыск. Его подозревают в сотрудничестве с Россией. Речь шла о том, что компания организовала экспорт чая в Беларусь и Россию через Польшу. Хотя компания отрицала такие обвинения: "Мы не сотрудничаем с Российской Федерацией, не помогаем России и не ведем бизнес на территории враждебного государства. Это противоречило бы нашей совести и нашей сущности".

Представители шоу не прокомментировали обвинения в сотрудничестве с брендами, которые функционируют в России.

