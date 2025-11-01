Укр

"Весь тредс сейчас в этом мусоре": просмотр "Холостяка" украинцами вышел на новый уровень в сети (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Автор
Тарас Цымбалюк "Холостяк 2025" Новость обновлена 01 ноября 2025, 10:12
Тарас Цымбалюк "Холостяк 2025". Фото Коллаж "Телеграфа"

"Карту эксперта" может распечатать любой фанат реалити-шоу

Новый, 14 сезон популярного в Украине проекта "Холостяк 2025" с украинским актером театра и кино Тарасом Цымбалюком зрители смотрят с интересными распечатками, в которых они оценивают всех участниц реалити-шоу.

Что нужно знать:

  • В соцсетях появилась "карта эксперта" для оценки участниц шоу "Холостяк"
  • Идею придумала и запустила пользовательница Threads Ольга Антонюк
  • Таблица стала хитом сети и одновременно поводом для критики

В социальных сетях набирает популярность новый подход к просмотру скандальных выпусков развлекательного шоу о любви и романтике. Украинцы придумали свою оценочную таблицу, в которой они могут вписывать свои впечатления от всех участниц нового сезона.

Создала и распространила этот оценочный документ пользовательница соцсети Threads Ольга Антонюк. В своих публикациях девушка называет таблицу "картой эксперта", которой во время просмотров "Холостяка" уже пользуются блогеры, как Leruini (Валерия Андреевна) и другие фанаты шоу.

холостяк карта эксперта
Фото: threads.com/@ola_antoniuk29
карта эксперта холостяк
Фото: threads.com/@leruini

Примечательно, что подписаны участницы сезона шаблонно, без фамилий. К примеру, "Яна училка", "София турникет", "Надин у аппарата", "Надя табуретка" и другие подобные имена.

"Карта эксперта" по Холостяку 2025
В сети поклонники шоу в восторге от идеи Ольги. Многие благодарят девушку за оригинальный подход, однако некоторые пользователи Threads оказались совсем недовольны, отмечая, что многим это неинтересно.

Настолько у людей не интересная жизнь, что они сделали целую распечатку по другим людям из телешоу, что б их оценивать и давать свои впечатления, которые никому не нужны... Весь тредс сейчас в этом мусоре и просто пропустить его сложно ибо каждый второй пост об этом

пишут в сети

Напомним, что всего 16 девушек прошли в новый сезон проекта "Холостяк". Однако до церемонии роз со скандалом ушла "Мисс Украина" София Шамия, а позже Тарас Цымбалюк попрощался еще с тремя участницами.

